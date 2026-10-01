i Ihr habt abgestimmt: Das ist Eure Startelf gegen Irland. GEPA pictures Nations League gegen Irland Ihr habt gewählt: die ÖFB-Startelf der "Heute"-Leser Österreich spielt heute Abend (20.45 Uhr) in der Nations League gegen Irland. Und Ihr habt entschieden. Das ist die Startelf der "Heute"-Community. Von Sport Heute 01.10.2026, 12:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei 3:1-Siege stehen mittlerweile zu Buche. Österreichs Team hat zu Hause Israel und den Kosovo jeweils mit 3:1 geschlagen und damit die Weichen in der Nations-League-Gruppe B3 klar auf Aufstieg gestellt. Das war auch das große Ziel.

Nun wartet der Härtetest gegen Irland. Das Duell im Aviva Stadium von Dublin beginnt am Donnerstagabend um 20.45 Uhr. Klar ist: Rangnick muss seine Startelf umbauen. Die verletzten Paul Wanner, Nikolas Veratschnig und Sascha Horvath sind abgereist, Kevin Danso fehlt gelbgesperrt. Dafür kehrte Bayern-Star Konrad Laimer nach überstandener Adduktorenverletzung zum ÖFB-Team zurück, wird allerdings nicht beginnen.

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Das ist Eure Wunsch-Elf

Wir haben deshalb die "Heute"-Community nach Eurer Startelf gefragt. Tausende Fans haben abgestimmt. Und das ist Eure Wunsch-Elf.

Österreich gegen Kosovo – die Noten für die ÖFB-Stars i ?

Ihr setzt auf Florian Wiegele im Tor (54 Prozent) – er wird auch tatsächlich beginnen, wie ÖFB-Coach Rangnick bereits verraten hat. In der Abwehr wollt Ihr Laimer auf rechts hinten sehen – allerdings wird der Bayern-Star erst in der zweiten Halbzeit eingetauscht werden. Die Innenverteidigung sollen David Affengruber und Philipp Lienhart bilden.

Spannend ist die Offensive. Da hat sich eine knappe Mehrheit für das Trio Patrick Wimmer auf rechts (35 Prozent), Romano Schmid in der Mitte (40 Prozent) und Marco Grüll auf links (34 Prozent) entschieden. Im Sturm wollt ihr Sasa Kalajdzic sehen (53 Prozent).

Irland gegen Österreich: Die Wunsch-Elf der "Heute"-Community Wiegele – Laimer, Lienhart, Affengruber, Mwene – Seiwald, Schlager – Wimmer, Schmid, Grüll – Kalajdzic

Auch wir haben unsere Startelf getippt. Und die unterscheidet sich leicht.

Irland gegen Österreich: Die mögliche Startelf Wiegele – Posch, Lienhart, Affengruber, Wöber – Seiwald, Schlager – Wimmer, Chukwuemeka, Schmid – Adamu

Anstoß im Aviva Stadium ist um 20.45 Uhr. In der Nations League steht dann auch noch das Duell gegen den Kosovo in Pristina auf dem Programm.