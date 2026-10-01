i Peter Schöttel musste seinen Posten als ÖFB-Sportdirektor räumen. GEPA pictures Ex-Sportdirektor Nach Rauswurf: ÖFB erzielt Einigung mit Schöttel Der ÖFB und Peter Schöttel gehen endgültig getrennte Wege. Drei Wochen nach seiner Absetzung als Sportdirektor wurde sein Vertrag aufgelöst. Von Sport Heute 01.10.2026, 12:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Österreichische Fußball-Bund und Peter Schöttel haben ihre Zusammenarbeit nun auch vertraglich beendet. Wie ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll am Donnerstag in Dublin bekannt gab, einigten sich beide Seiten auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung.

Schöttel war im Oktober 2017 zum Sportdirektor des ÖFB bestellt worden und hatte die Funktion bis zu seiner Absetzung vor rund drei Wochen ausgeübt. Der 59-Jährige verfügte über einen unbefristeten Vertrag.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Am Mittwoch sei schließlich "eine einvernehmliche Lösung" erzielt worden, erklärte Pröll im Vorfeld des Nations-League-Spiels des ÖFB-Teams gegen Irland. "Es ist auch wichtig für uns, in diesem Thema abzuschließen."

Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits. Noch am Donnerstag startete der ÖFB einen Ausschreibungsprozess für den vakanten Sportdirektor-Posten. Interessenten können sich bis zum 23. Oktober bewerben.

Laut Pröll soll die Entscheidung über Schöttels Nachfolger noch in diesem Jahr fallen.