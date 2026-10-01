i Kasper Jörgensen strebt einen Transfer an. GEPA pictures Zerfällt der Meister? "In einer perfekten Welt...": LASK-Star will wechseln LASK-Star Jörgensen denkt offen über seine Zukunft nach. Der Däne kann sich einen Abschied aus Linz vorstellen. Möglicherweise sogar schon im Winter. Von Sport Heute 01.10.2026, 09:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

LASK-Flügelspieler Jörgensen macht keinen Hehl daraus, dass ein Wechsel in Zukunft für ihn ein Thema sein könnte. Der Däne kann sich sowohl einen Abschied nach der Saison als auch bereits im Winter vorstellen.

"In einer perfekten Welt wäre es das oder es ergibt sich im Winter etwas Spannendes. Man weiß nie, was passiert. Es könnte auch sein, dass sie dem LASK ein absolut verrücktes Angebot machen, zu dem ich nicht 'Nein' sagen kann", erklärte der 26-Jährige beim skandinavischen Streamingportal "Viaplay".

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Beim LASK besitzt Jörgensen noch einen Vertrag bis 2028. In der vergangenen Double-Saison gehörte der rechte Flügelspieler zu den Leistungsträgern der Mannschaft von Trainer Dietmar Kühbauer. In 38 Einsätzen steuerte er sieben Tore und sechs Assists bei.

Bereits im vergangenen Sommer hätte sich die Möglichkeit für einen Wechsel ergeben können. Für Jörgensen stand ein Abschied damals allerdings nicht im Vordergrund auch wegen der Aussicht, mit den Linzern in der Champions League zu spielen.

"Es schadet nicht, die Champions League im Lebenslauf stehen zu haben. Deswegen bin ich nicht unglücklich darüber, dass es diesen Sommer mit einem Wechsel nicht geklappt hat", erklärte der Däne.

Jörgensen war im Sommer 2025 für rund 350.000 Euro von Aalborg BK zum LASK gewechselt. Seitdem hat sich sein Marktwert laut "transfermarkt.at" mehr als verzehnfacht und liegt mittlerweile bei vier Millionen Euro.