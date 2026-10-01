i Elma mit Bruder Cristiano Ronaldo. elma_oficial/Instagram "CR7 verdient mehr Respekt" "Verdienen es nicht!": Ronaldo-Schwester teilt aus Nachdem Cristiano Ronaldo das portugiesische Teamcamp verlassen hat, meldet sich seine Schwester zu Wort. Von Sport Heute 01.10.2026, 10:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem überraschenden Abgang von Cristiano Ronaldo aus dem Trainingslager der portugiesischen Nationalmannschaft meldet sich nun seine Schwester Elma Aveiro zu Wort. Die 53-Jährige stellt sich öffentlich hinter den Superstar und übt scharfe Kritik.

In ihrer Instagram-Story fordert Aveiro mehr Wertschätzung für ihren Bruder. "CR7 verdient mehr Respekt. Die Nationalmannschaft verdient mehr Struktur. Der portugiesische Journalismus verdient mehr Kompetenz und weniger Spekulationen", schreibt sie.

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Doch damit nicht genug. Anschließend richtet sie deutliche Worte an die portugiesischen Fans: "Was die Portugiesen betrifft, nun ja … Sie verdienen es nicht, in irgendetwas den Besten zu haben. Wir sind neidisch, verächtlich und ignorant und verdienen es, zu der Mittelmäßigkeit zurückzukehren, die wir im Fußball vor CR7 immer hatten. Danke für alles, CR7! Du hättest mehr verdient!" Den Beitrag kommentierte sie zusätzlich mit den Worten: "Alles gesagt."

Ronaldo hatte das Teamcamp einen Tag vor dem Nations-League-Duell gegen Dänemark verlassen. Zuvor hatte der 41-Jährige bereits beim Training gefehlt.

Seine Entscheidung bestätigte Ronaldo anschließend selbst in den sozialen Medien. Nach der Pressekonferenz von Teamchef Jorge Jesus und einem Gespräch mit Verbandspräsident Pedro Proença habe er beschlossen, das Trainingslager zu verlassen.

Gleichzeitig kündigte der fünffache Weltfußballer an, zu einem späteren Zeitpunkt über die Hintergründe zu sprechen: "Zu gegebener Zeit werde ich allen Portugiesen die Wahrheit über die Gründe mitteilen, die mich zu meinem Abschied aus der Nationalmannschaft bewogen haben, der ich mich stets mit vollem Einsatz gewidmet habe."

Für zusätzliche Spekulationen hatte zuvor Jesus gesorgt. Der Teamchef hatte angekündigt, Ronaldo nach seinem Bankplatz beim 2:1 gegen Norwegen auch gegen Dänemark nicht von Beginn an aufzustellen. Einen Streit mit seinem Superstar bestritt der Trainer allerdings.