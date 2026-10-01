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Jürgen Klopp
Jürgen Klopp
IMAGO/Nico Herbertz
Hit gegen Serbien

20.45 Uhr live! Klopps Deutsche gegen den Krisenstart

Deutschland trifft in der Nations League auf Serbien. Bundestrainer Jürgen Klopp braucht im dritten Anlauf seinen ersten Sieg. Der Liveticker.
Sport Heute
Von Sport Heute
01.10.2026, 16:31
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red,01.10.2026, 16:31
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