i ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. GEPA pictures Duell gegen Irland Großer Kader-Umbau: ÖFB-Team spielt heute ohne Zehner Das Luxus-Problem der letzten Wochen hat ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick im Nations-League-Duell in Irland nicht mehr. Von Sport Heute 01.10.2026, 17:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In den letzten beiden Spielen hat ÖFB-Teamchef Rangnick noch die Qual der Wahl gehabt, musste vor den Siegen gegen Israel und den Kosovo jeweils vier Spieler aus seinem 27-Mann-Kader streichen. Doch dieses Luxus-Problem besteht für Rangnick aktuell nicht mehr.

Paul Wanner, Sascha Horvath und Nikolas Veratschnig sind angeschlagen abgereist. Dazu gingen Tormann Christian Zawieschitzky, mittlerweile selbst wieder verletzt, und Austria-Talent Vasilije Markovic zu Österreichs U21. Dafür kam lediglich Bayern-Legionär Konrad Laimer zurück zur rot-weiß-roten Auswahl.

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Nur noch 23 Mann im Kader

Das bedeutet nun, dass sich der ÖFB-Kader vor dem Spiel gegen Irland in Dublin am Donnerstag (20.45 Uhr) auf 23 Spieler verringert. Jedes Land darf genau 23 Spieler für ein Nations-League-Spiel in den Matchkader berufen.

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Doch Rot-Weiß-Rot bringt nicht einmal diese 23 Mann zustande – Abwehr-Ass Kevin Danso fehlt im Aviva Stadium von Dublin nämlich gelbgesperrt.

Kein ÖFB-"Zehner"

Das führt zu einer eher ungewöhnlichen Situation. Denn die ÖFB-Auswahl tritt am Donnerstag ohne "Zehner" auf – zumindest, wenn es um die Nummern geht. Die so traditionsreiche Zehn auf dem Rücken hatte bisher Wanner getragen, der reiste eben ab. Weil nur 22 ÖFB-Spieler im Kader stehen, bleibt diese Nummer frei.

Dafür gibt es andere Rotationen. Denn Dansos Nummer drei geht nun an Lyon-Legionär Felix Bacher, der zuletzt die 16 hatte. Diese Nummer geht gegen Irland zurück an Phillipp Mwene. Christoph Lang erhält die Nummer sieben, die er selbst gegen Israel und Markovic gegen den Kosovo getragen hatte. Rückkehrer Laimer bekommt seine Stammnummer, die 20. Da gibt es auch keinerlei Veränderungen, denn die hatte bis zuletzt der für ihn nachnominierte Sascha Horvath getragen, bis dieser selbst verletzt abreiste.