i Für das Nations-League-Spiel zwischen Irland und Österreich sind Proteste angekündigt. Reuters Nations League gegen Irland ÖFB-Elf spielt heute hier: Erste Proteste vor Stadion Aufregung rund um das Nations-League-Spiel zwischen Irland und Österreich am Donnerstagabend. Proteste sind angekündigt, sie starten vor der Arena. Von Sport Heute 01.10.2026, 16:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Nationalteam tritt nach zwei Siegen aus zwei Spielen nun in der dritten Begegnung der Nations-League-Gruppe B3 gegen Irland in Dublin an. Doch über dem Spiel liegen dunkle Schatten. Konkret geht es um das für Sonntag angesetzte Spiel zwischen Irland und Israel – eigentlich ein Heimspiel der Iren, das aber aus Sicherheitsgründen ins serbische Backa Topola verlegt wurde und unter Ausschluss der Öffentlichkeit steigt.

Denn in Irland wird heftig über einen Boykott des Spiels der "Boys in Green" gegen Israel vor dem Hintergrund des Nahost-Konflikts und der militärischen Aktionen im Gaza-Streifen diskutiert. Umfragen zufolge soll eine Mehrheit der Bevölkerung für den Boykott sein. Irlands Verband will das Spiel austragen – und muss wohl auch, um so millionenschweren Strafzahlungen vonseiten der UEFA und einem möglichen Ausschluss aus der Nations League zu entgehen.

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Das erste Duell der beiden Teams im ungarischen Debrecen hatte am vergangenen Sonntag stattgefunden, formal war es das Heimspiel Israels. Irlands Team spielte mit einem schwarzen Trauerflor, die Fußballer senkten bei der Hymne ihre Köpfe, es gab keinerlei Zeichen des Fairplays, also keinen Handschlag der Spieler vor dem Anpfiff oder einen Wimpeltausch. Irlands Tormann Gavin Bazunu hatte sich aus politischen Gründen geweigert, das Spiel zu absolvieren. Die Mehrheit der Fußballer hatte sich aber dafür ausgesprochen, doch anzutreten.

Proteste vor dem Stadion

Doch wenn es nach der Protestgruppierung "Stop The Game" geht, dann soll es kein zweites Duell der Iren mit Israel geben. Die Initiative richtete sich in einem offenen Brief an die Mannschaft und an Nationaltrainer Heimir Hallgrimsson, verlangte darin den Boykott des für Sonntag angesetzten Spiels.

Mehr noch, die Gruppierung kündigte Proteste rund um das Nations-League-Heimspiel gegen Österreich am Donnerstagabend (20.45 Uhr) an. Der erste Versammlungspunkt war um 14 Uhr Ortszeit in unmittelbarer Nähe der Aviva Arena der irischen Hauptstadt. Und einige Protestierende sind dort bereits aufgetaucht, wie ein Foto in sozialen Netzwerken zeigt. Darauf ist die Unterstützung für Ersatztormann Bazunu zu lesen. Und, dass man Israel "die Rote Karte" zeigen solle. "Lasst die Spieler wissen, dass sie die Leute in Irland betrogen haben", stand in dem Aufruf auf Social Media.

Proteste bei Spielen der Iren gab es bereits. Beim Freundschaftsspiel gegen Katar im Mai warfen Fans zweimal Tennisbälle mit Palästina-Symbolen auf den Rasen des Aviva Stadiums. Die Begegnung musste dadurch kurz unterbrochen werden. Auch damals richtete sich die Aktion gegen die geplanten Spiele mit Israel.

Die Veranstalter haben jedenfalls bereits vorsichtshalber reagiert und Personen, die Tickets für die ersten beiden Reihen gekauft haben, auf andere Plätze gesetzt. Das Spiel ist restlos ausverkauft.