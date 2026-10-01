i Das späte Gegentor zum 1:1. GEPA pictures Vor Rekordkulisse Inter entreißt Austria ersten CL-Sieg in 93. Minute 1:1! Die Wiener Austria holt den ersten Punkt in der Champions League, verpasst vor Rekordkulisse aber den Sieg nur hauchdünn. Von Sport Heute 01.10.2026, 20:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

3.609 Fans feierten am Donnerstagabend im Franz-Horr-Stadion ein violettes Fußballfest! Bis zur bitteren 93. Spielminute. Die Frauen der Wiener Austria führten am zweiten Spieltag der Champions League am Verteilerkreis gegen Inter Mailand bis unmittelbar vor dem Schlusspfiff. Modesta Uka schoss die "Veilchen" mit einem Traumtor aus rund 25 Meter voran. Die Italienerinnen glichen mit der letzten Aktion zum 1:1-Endstand aus.

Nachdem die Austria in Runde eins bei Chelsea (0:1) noch an der Sensation vorbeigeschrammt war, Uka in der Schlussphase die Stange getroffen hatte, wähnte sie sich nun schon fast als Matchwinnerin.

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Die österreichischen Double-Siegerinnen kassierten den Ausgleich von Italiens Vizemeisterinnen erst tief in der Nachspielzeit durch ein Gestocher nach einer Ecke. Ivana (93.) ließ die Gäste spät jubeln.

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Trotz des Rückschlags sollte vor allem die starke Leistung Selbstvertrauen geben, das für die Austria zum richtigen Zeitpunkt kommt. Am Sonntag (13 Uhr) steigt das historische Wiener Derby gegen Rapid – zum ersten Mal in der Bundesliga. Eine Woche später kommt es zum Liga-Kracher gegen St. Pölten. In der Champions League gastiert Juventus Turin am 29. Oktober in Wien.