i Michael Gregoritsch GEPA pictures Spätes Aufbäumen 2:2! Österreich erkämpft sich nach 0:2 Punkt in Irland Österreich bleibt in der Nations League unbesiegt, erkämpft sich in Irland nach 0:2-Pausenrückstand ein 2:2 und bleibt auf Platz 1. Von Sport Heute 01.10.2026, 22:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

2:2! Das ÖFB-Team bleibt auch nach dem dritten Spieltag der Nations League unbesiegt an der Gruppenspitze. Österreich wackelte am Donnerstag gegen Irland gehörig, lag zur Pause und bis zur 72. Minute 0:2 zurück.

Die beiden "Joker" Alexander Prass (72.) und Michael Gregoritsch (77.) retteten für Rot-Weiß-Rot in einer von Kampf geprägten Partie einen wichtigen Punkt.

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Irland gegen Österreich – die Noten nach dem 2:2 in Dublin i ?

ÖFB-Hälfte zum Vergessen

Teamchef Ralf Rangnick setzte in der Startelf im dritten Spiel auf den dritten verschiedenen Keeper: Florian Wiegele. Ohne den gesperrten Stammverteidiger Kevin Danso und die verletzt abgereisten Paul Wanner, Nikolas Veratschnig und Sascha Horvath setzte der Teamchef auf: Stefan Posch, David Affengruber, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene – Nicolas Seiwald, Xaver Schlager – Romano Schmid, Patrick Wimmer, Carney Chukwuemeka – Sasa Kalajdzic.

Die neu formierte Abwehr offenbarte früh Abstimmungsfehler. Ein riskantes Tackling von Posch im eigenen Sechzehner blieb noch ohne Folgen – er verfehlte Ball und Gegner (8.). Unmittelbar danach konnten Seiwald, Affengruber und Lienhart den wirbelnden Star-Stürmer der Iren nicht stoppen. Troy Parrott von Real Betis tanzte einen Österreicher nach dem anderen aus und schob zwischen den Beinen von Wiegele zum frühen 1:0 ein (12.).

Tennis-Bälle mit Palästina-Flaggen landeten auf dem Feld IMAGO/Inpho Photography

Österreich kam nicht so recht auf Touren und hatte immer wieder Probleme mit der beweglichen Offensive der Hausherren. Erst nach einer angekündigten Protestaktion der Bewegung "Stop The Game" gegen Israels Militäreinsatz im Gazastreifen änderte sich der Spielfilm etwas. Aktivisten warfen Tennisbälle auf das Spielfeld und erzwangen eine kurze Unterbrechung in der 21. Minute.

Nach Wiederaufnahme des Spiels wurden auch die Gäste erstmals gefährlich. Wimmers Schuss aus rund 14 Metern wurde geblockt (31.). Posch brachte beim Kopfball aus kurzer Distanz zu wenig Druck hinter den Ball (32.).

Ein Flitzer mit Palästina-Flagge wurde schon am Spielfeldrand von Ordnern gestoppt. IMAGO/Inpho Photography

Dann der nächste Protest: In der 35. Minute schaffte es ein Flitzer mit einer Palästina-Fahne auf das Spielfeld, wurde aber rasch eingefangen. Wieder erfolgte die Reaktion der Sicherheitskräfte rasch, wieder kamen die Österreicher griffiger aus der kurzen Unterbrechung. Wimmer ließ die größte Chance vor der Pause unmittelbar vor Brentford-Keeper Caoimhin Kelleher aus, der rettend zur Ecke klärte (40.).

Statt des Ausgleichs erfolgte mit dem Pausenpfiff der zweite Schockmoment: Seiwald traf nach missglückter Mwene-Klärung Gegenspieler Ryan Manning am Unterschenkel – Elfmeter. Parrott verwertete den Strafstoß zur 2:0-Pausenführung (45.+1).

Packende zweite Hälfte

Rangnick reagierte zur Pause, wechselte gleich drei Mal: Michael Gregoritsch, Konrad Laimer und Maximilian Wöber ersetzten das eher glücklose Trio Chukwuemeka, Seiwald und Affengruber.

Den erhofften Schwung brachten die frischen Kräfte aber zunächst nicht mit aufs Feld. Sehrwohl aber Alexander Prass, der Schmid auf der linken Flanke ersetzte. Nur vier Minuten später klingelte es – Anschlusstreffer! Wimmer setzte sich über rechts stark durch, Prass knallte den Ball unter die Latte (72.).

Doppelschlag: Plötzlich war Österreich wieder voll im Spiel. Gregoritsch täuschte Kelleher beim direkten Freistoß – der Keeper rechnete nicht mit dem Schuss über die Mauer ins Goalie-Eck. "Gregerl" stellte nur fünf Minuten nach dem Anschlusstreffer auf 2:2 (77.).

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Es folgte eine packende Schlussphase mit Chancen auf beiden Seiten. Wiegele parierte den Abschluss von Dara O'Shea mit einem Blitz-Reflex (79.). Auf der Gegenseite verpasste Gregoritsch nach Kalajdzic-Pass nur knapp seinen zweiten Treffer, schoss in Rücklage über das Tor (81.).

Prass hatte noch den möglichen Sieg am Fuß, verzog aus kurzer Distanz (89.).

Zum Abschluss der XXL-Länderspielpause mit vier Matches geht es nun weiter nach Pristina, wo am Sonntag das Gruppen-Rückspiel gegen den Kosovo steigt.