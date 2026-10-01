"Auf die Jacke gekackt!" ORF-Duo verwundert im Live-TV

0:2 gegen Irland hinten, bescheidene Leistung in Hälfte eins – für Österreichs einst jüngsten Teamkapitän und ORF-Experte Andreas Ivanschitz verlief in Dublin selbst die Halbzeitpause nicht nach Wunsch. Vorweg: Es sollt noch Glück bringen.
Das offenbarte Kommentator Dietmar Wolff zum Einstieg der zweiten Halbzeit im Nations-League-Schlager Irland gegen Österreich und sorgte damit am Donnerstagabend für die Fans vor den TV-Geräten für einen skurrilen Fernseh-Moment: "Andi hat sich von einem Vogel auf die Jacke kacken lassen."
Passend: Troy Parrott – zu Deutsch: Papagei – hatte den ÖFB-Kickern zuvor im ersten Durchgang beide Treffer eingeschenkt.
Ivanschitz ließ sich vom dritten "ornithologischen" Volltreffer des Abends nicht beirren. Der Co-Kommentator lachte den Fleck auf seiner Kleidung weg und ging wieder direkt in die Analyse über. Diese fiel kritisch aus.
Nach den 3:1-Siegen gegen Israel und Kosovo blieb das ÖFB-Team im dritten Nations-League-Spiel einiges schuldig. Zumindest nach 45 Minuten scheint Dublin für Rot-Weiß-Rot keine Reise wert gewesen zu sein …
Update: Der Vogel-Zwischenfall zur Pause schien Glück gebracht zu haben. Österreich kam in Hälfte zwei durch eine Kampfleistung und Tore der "Joker" Alexander Prass (72.) und Michael Gregoritsch (77.) zurück und holte noch einen verloren gelaubten Punkt.