i Andreas Ivanschitz und Moderator Rainer Pariasek. ORF On ÖFB-Hit in Irland "Auf die Jacke gekackt!" ORF-Duo verwundert im Live-TV Sportlich lief für Österreich in Irland in Hälfte eins nichts zusammen. ÖFB-Ikone Andreas Ivanschitz musste am ORF-Mikro die Nase rümpfen. Von Sport Heute 01.10.2026, 22:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

0:2 gegen Irland hinten, bescheidene Leistung in Hälfte eins – für Österreichs einst jüngsten Teamkapitän und ORF-Experte Andreas Ivanschitz verlief in Dublin selbst die Halbzeitpause nicht nach Wunsch. Vorweg: Es sollt noch Glück bringen.

Das offenbarte Kommentator Dietmar Wolff zum Einstieg der zweiten Halbzeit im Nations-League-Schlager Irland gegen Österreich und sorgte damit am Donnerstagabend für die Fans vor den TV-Geräten für einen skurrilen Fernseh-Moment: "Andi hat sich von einem Vogel auf die Jacke kacken lassen."

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Passend: Troy Parrott – zu Deutsch: Papagei – hatte den ÖFB-Kickern zuvor im ersten Durchgang beide Treffer eingeschenkt.

Österreich gegen Kosovo – die Noten für die ÖFB-Stars i ?

Ivanschitz ließ sich vom dritten "ornithologischen" Volltreffer des Abends nicht beirren. Der Co-Kommentator lachte den Fleck auf seiner Kleidung weg und ging wieder direkt in die Analyse über. Diese fiel kritisch aus.

Nach den 3:1-Siegen gegen Israel und Kosovo blieb das ÖFB-Team im dritten Nations-League-Spiel einiges schuldig. Zumindest nach 45 Minuten scheint Dublin für Rot-Weiß-Rot keine Reise wert gewesen zu sein …

Update: Der Vogel-Zwischenfall zur Pause schien Glück gebracht zu haben. Österreich kam in Hälfte zwei durch eine Kampfleistung und Tore der "Joker" Alexander Prass (72.) und Michael Gregoritsch (77.) zurück und holte noch einen verloren gelaubten Punkt.