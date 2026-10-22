Startseite Unterhaltung Stars
Hollywood-Star Drew Barrymore denkt über ihre Karriere nach.
Hollywood-Star Drew Barrymore denkt über ihre Karriere nach.
REUTERS/Andrew Kelly
Ehrliche Worte im TV

Karriere-Ende? Barrymore spricht über ihren Ruhestand

Drew Barrymore denkt trotz jahrzehntelanger Karriere noch lange nicht ans Aufhören. Ein Gespräch mit John Cena bringt sie dennoch ins Grübeln.
Von Heute Entertainment
22.10.2026, 16:22
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Mit 51 Jahren denkt Drew Barrymore über ihr Karriere-Ende nach - in den Ruhestand will sie aber eigentlich noch lange nicht. Die Hollywood-Schauspielerin, die bereits als Kind mit Filmen wie "E.T. – Der Außerirdische" und "Der Feuerteufel" bekannt wurde, kann sich ein Leben ohne Kamera offenbar nur schwer vorstellen.

In ihrer Talkshow "The Drew Barrymore Show" sprach sie mit Wrestling-Star John Cena (49) über seinen Abschied vom Sport und Wechsel nach Hollywood. Wie "Promiflash" berichtet, wollte sie von ihm wissen: "Ich weiß nicht, wie und wann ich loslassen soll. Und ich möchte noch nicht unbedingt in den Ruhestand gehen. Deshalb war ich einfach neugierig, wie du entschieden hast, dich vom Wrestling zurückzuziehen".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
"Total erregt": Drew Barrymore erzählt intime Fantasien

"Wenn deine Überzeugungen übereinstimmen..."

Cena, der 2025 nach mehr als einem Jahrzehnt an der Spitze seine Wrestling-Karriere beendete, kennt den richtigen Zeitpunkt für einen Abschied offenbar genau. Mit insgesamt 18 Titeln ist er Rekord-Champion der WWE. Für seinen Rückzug war fehlende Leidenschaft jedenfalls nicht ausschlaggebend.

Hollywood-Star Drew Barrymore hadert mit ihrem Körper

Auch interessant

"Charmed"-Star Holly Marie Combs beendet ihre Karriere
Sex, Koks – so wild lebten die "3 Engel für Charlie"
Emilia Clarke rechnet mit Hollywood ab

Seinen Rat an Barrymore formulierte er so: Der passende Moment sei gekommen, "wenn deine Überzeugungen übereinstimmen und es sich wie die richtige Entscheidung anfühlt".

Ob die Schauspielerin diesen Punkt irgendwann erreicht, bleibt offen. Aktuell deutet jedenfalls nichts darauf hin, dass sie ihre erfolgreiche Karriere vor der Kamera bald an den Nagel hängen möchte.

red, 22.10.2026, 16:22
Mehr zum Thema
Drew Barrymore John Cena Star Hollywood

Weiterlesen

Weitere Storys
Karriere
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote