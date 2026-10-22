i Hollywood-Star Drew Barrymore denkt über ihre Karriere nach. REUTERS/Andrew Kelly Ehrliche Worte im TV Karriere-Ende? Barrymore spricht über ihren Ruhestand Drew Barrymore denkt trotz jahrzehntelanger Karriere noch lange nicht ans Aufhören. Ein Gespräch mit John Cena bringt sie dennoch ins Grübeln. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 16:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit 51 Jahren denkt Drew Barrymore über ihr Karriere-Ende nach - in den Ruhestand will sie aber eigentlich noch lange nicht. Die Hollywood-Schauspielerin, die bereits als Kind mit Filmen wie "E.T. – Der Außerirdische" und "Der Feuerteufel" bekannt wurde, kann sich ein Leben ohne Kamera offenbar nur schwer vorstellen.

In ihrer Talkshow "The Drew Barrymore Show" sprach sie mit Wrestling-Star John Cena (49) über seinen Abschied vom Sport und Wechsel nach Hollywood. Wie "Promiflash" berichtet, wollte sie von ihm wissen: "Ich weiß nicht, wie und wann ich loslassen soll. Und ich möchte noch nicht unbedingt in den Ruhestand gehen. Deshalb war ich einfach neugierig, wie du entschieden hast, dich vom Wrestling zurückzuziehen".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Wenn deine Überzeugungen übereinstimmen..."

Cena, der 2025 nach mehr als einem Jahrzehnt an der Spitze seine Wrestling-Karriere beendete, kennt den richtigen Zeitpunkt für einen Abschied offenbar genau. Mit insgesamt 18 Titeln ist er Rekord-Champion der WWE. Für seinen Rückzug war fehlende Leidenschaft jedenfalls nicht ausschlaggebend.

Seinen Rat an Barrymore formulierte er so: Der passende Moment sei gekommen, "wenn deine Überzeugungen übereinstimmen und es sich wie die richtige Entscheidung anfühlt".

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Ob die Schauspielerin diesen Punkt irgendwann erreicht, bleibt offen. Aktuell deutet jedenfalls nichts darauf hin, dass sie ihre erfolgreiche Karriere vor der Kamera bald an den Nagel hängen möchte.