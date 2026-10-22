i Satansbratan flippt wegen Kekspackung völlig aus Twitch "Welches Arschl*ch ..." Im Livestream – Satansbratan rastet wegen Keksen aus Ein harmloser Snack sorgt plötzlich für einen lauten Ausraster. Influencer Satansbratan kann nicht fassen, wie sein Kollege eine Kekspackung öffnet. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 15:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Influencer Paul Grohmann, bekannt als "Sonnenscheincatering", ist seit Kurzem auch auf Twitch unterwegs. In seinem jüngsten Livestream ist sein Kollege und Influencer Satansbratan, mit bürgerlichem Namen Erik Seidl, dabei.

Gemeinsam sorgen die beiden mit ihren Sprüchen für Unterhaltung. Doch ausgerechnet eine Packung Kekse brachte Erik jetzt auf die Palme.

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Kekspackung sorgt für Ausraster

Während des Livestreams ließen es sich die beiden gut gehen und naschten gemeinsam. Dabei griff Paul zu einer Packung Domaćica, einer beliebten Schokokeks-Spezialität vom Balkan. Nachdem er die Packung geöffnet und einen Keks probiert hatte, bot er auch Erik einen an. "Ist gut", meinte er zufrieden.

"Welches Arschl*ch hat dir beigebracht, dass man so ...", polterte Erik los und riss ihm kurzerhand die Packung aus den Händen. Der verstand die Welt nicht mehr.

Paul hatte den Karton an der Seite aufgerissen. Für Satansbratan offenbar ein absolutes No-Go! Schließlich gibt es auf der Oberseite eine praktische Öffnung, mit der man die Kekse ganz einfach aus der Packung nehmen kann. "So geht's auch", stellte Paul überrascht fest.

"Als wären das scheiß Cornflakes"

"Er reißt mir die Packung auf, als wären das scheiß Cornflakes", schrie Erik völlig fassungslos. "Das ist mir zu österreichisch", scherzte der TikToker mit bosnischen Wurzeln. Spätestens da konnten sich beide vor Lachen kaum noch halten.