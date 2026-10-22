i Elias Becker sorgte in der Wiener Hofburg für den richtigen Soung. Instagram/lenavenos.mua Elias sorgt für Stimmung Party in Wien: Plötzlich legt Sohn von Boris Becker auf Bei den "Vienna Awards" glänzte Elias Becker nicht nur im Smoking. Plötzlich stand der Sohn von Boris Becker am DJ-Pult und heizte die Afterparty ein. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 13:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Glamouröse Roben und große Namen waren bei den "Vienna Awards for Fashion & Lifestyle" in der Wiener Hofburg am 21. Oktober 2026 nicht alles. Zwischen den prominenten Gästen kam bei der Afterparty auch ordentlich Partystimmung auf – und dafür sorgte unter anderem plötzlich Elias Becker!

Der Sohn von Tennislegende Boris Becker und Barbara Becker tauschte den eleganten Smoking zwar nicht gegen ein DJ-Outfit, griff aber kurzerhand zu den Turntables. Statt nur als Gast bei der Gala dabei zu sein, stellte er sein Gespür für den richtigen Beat unter Beweis und brachte Schwung in die Veranstaltung.

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Promi-Auflauf bei "Vienna Awards"

Wie es hinter den Kulissen des Events zuging, zeigte Henry Samuels Make-up-Artistin Lena Venos in ihrer Instagram-Story. Dort bekamen ihre Follower Einblicke in den Abend und konnten auch Elias bei seinem überraschenden Einsatz am DJ-Pult beobachten.

Die "Vienna Awards" lockten heuer zahlreiche bekannte Gesichter in die Hofburg, darunter Heidi Klums Sohn Henry Samuel, der sich über eine Auszeichnung als "Model des Jahres" freuen durfte, sowie Moderatorin Sylvie Meis, die durch den Abend als Moderatorin führte.

Cooles Duo: Elias Becker und Henry Samuel feierten gemeinsam bei den "Vienna Awards" in der Wiener Hofburg. APA-Images / Starpix

Dass Elias neben dem eleganten Auftritt auch für musikalische Unterhaltung sorgte, machte die glamouröse Gala um eine unerwartete Partyeinlage reicher.