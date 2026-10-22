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Sylvie Meis zeigte sich in ihrem Traumkleid auch für Fotos im Grand Hotel Wien.
Sylvie Meis zeigte sich in ihrem Traumkleid auch für Fotos im Grand Hotel Wien.
APA-Images / Starpix
Im Traumkleid in Österreich

Wow-Auftritt! Sylvie Meis verzaubert in Wien alle

Sylvie Meis begeistert bei einer glamourösen Gala in Wien mit einer traumhaften Robe. Doch ihr spektakuläres Kleid hat auch einen kleinen Haken.
Von Heute Entertainment
22.10.2026, 12:35
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Glamour, große Roben und jede Menge Prominenz: Die "Vienna Awards for Fashion & Lifestyle" verwandelten die Wiener Hofburg am 21. Oktober 2026 erneut in einen Treffpunkt der internationalen Modewelt.

Neben Sylvie Meis, die charmant durch den Abend führte, waren zahlreiche bekannte Gesichter mit dabei: Barbara Becker erschien mit Sohn Elias, der sich im schwarzen Smoking präsentierte, während seine Mutter in einer schimmernden, silbernen Neckholder-Robe glänzte. Auch Riccardo Simonetti (33) kam mit seiner Mutter Anna. Heidi Klums Sohn Henry Samuel durfte sich über eine Auszeichnung freuen.

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Meis zieht im durchsichtigen Kleid alle Blicke auf sich

Slyvie stiehlt allen die Show

Für den modischen Höhepunkt des Abends sorgte Sylvie Meis selbst. In einer weißen Kreation von Jasmin Erbas zog die Moderatorin mit einer ausladenden Schleppe und raffinierten Cut-outs die Blicke auf sich.

Verantwortlich für ihr glamouröses Styling war Serena Goldenbaum, die mit Make-up und Haarstyling den Look abrundete.

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Dass die spektakuläre Robe nicht nur Vorteile hat, zeigte Sylvie anschließend auf Instagram. Beim Bewegen durch ihr Hotelzimmer im Grand Hotel und beim Passieren von Türen wurde der voluminöse Reifrock zur Herausforderung.

Goldenbaum kommentierte die Situation humorvoll mit den Worten: "Sitzen wird eine Challenge". Der Auftritt war also nicht nur ein modischer Volltreffer, sondern verlangte der Moderatorin auch einiges an Geschick ab.

red, 22.10.2026, 12:35
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