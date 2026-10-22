i Katja Krasavice war unter Alkoholeinfluss Auto gefahren. instagram/katjakrasavice "Persönlicher Neuanfang" Katja Krasavice darf nach Alkohol-Skandal wieder fahren Die Rapperin hat nach fast eineinhalb Jahren ohne Führerschein die MPU bestanden. Bald sitzt sie wieder am Steuer. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 14:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fast eineinhalb Jahre musste Katja Krasavice (30) auf ihren Führerschein verzichten. Jetzt ist es offiziell: Die Rapperin hat die gefürchtete MPU bestanden und darf bald wieder selbst Auto fahren.

Am 21. September stellte sich die 30-Jährige der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung. Am 6. Oktober erhielt sie das positive Gutachten. "Für mich ist das viel mehr als eine bestandene MPU, es ist ein persönlicher Neuanfang", erklärt sie.

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Wie BILD berichtet, wird im Gutachten ihre Entwicklung ausdrücklich gewürdigt. Die Prüfer bescheinigen ihr "eine nachvollziehbare Motivation zur Verhaltensänderung" und eine positive Prognose. Auch medizinisch sei alles im grünen Bereich.

Intensive Vorbereitung auf die Prüfung

Um die MPU zu bestehen, bereitete sich Katja Krasavice monatelang intensiv vor. Zwischen November 2025 und April 2026 absolvierte sie 18 psychologische Einzelgespräche zu je 60 Minuten sowie drei weitere Nachsorgetermine. Zusätzlich nahm sie therapeutische Unterstützung in Anspruch.

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"Ich habe die MPU als Chance gesehen und mich intensiv darauf vorbereitet. Das war auch der Grund, weshalb ich mich zurückgezogen habe", so die Rapperin.

Alkoholfahrt mit 1,28 Promille

Auslöser der Führerscheinsperre war eine Alkoholfahrt am 29. Mai 2025 in Leipzig. Mit 1,28 Promille wurde Katja damals am Steuer erwischt und später wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt.

Die Rapperin steht zu ihrem Fehler: "Es ist keine Entschuldigung für meinen Fehler. Das war Mist damals und es wird mir nie wieder passieren, dass ich Alkohol trinke und mich danach ans Steuer setze."

In etwa zwei Wochen rechnet sie mit der offiziellen Erteilung ihres Führerscheins. "Dann darf ich endlich wieder selbst am Steuer sitzen. Ich kann es kaum erwarten", freut sie sich.