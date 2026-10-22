i Heidi Klums Sohn henry Samuel schaute sich in Wien um. APA-Images / Starpix; Instagram Model posiert im 1. Bezirk Sohn von Heidi Klum: Henry erkundet ganz heimlich Wien Heidi Klums Sohn Henry Samuel erkundete Wien ganz entspannt, bevor er bei den "Vienna Awards" im bunten Anzug alle Blicke auf sich zog. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 13:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bevor die Kameras bei den "Vienna Awards for Fashion & Lifestyle" auf ihn gerichtet waren, erkundete Henry Samuel offenbar erst einmal ganu heimlich die Wiener Innenstadt. Auf Instagram teilte der Sohn von Heidi Klum Eindrücke, die ihn abseits des glamourösen Trubels zeigen, wie er ganz entspannt durch die Straßen spaziert.

Besonders die historischen Bauwerke im ersten Bezirk schienen es dem Nachwuchsmodel angetan zu haben. In der Nähe der Freyung posierte der 21-Jährige lässig bei einem Brunnen.

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Ungestört setzte er sich für eine Insta-Story in Szene. Dass er nicht nur auf dem Laufsteg, sondern auch vor der Kamera eine gute Figur macht, stellte er bei seinem Stadtbummel gleich unter Beweis.

Party mit Elias Becker

Am Abend wurde aus dem entspannten Sightseeing ein großer Auftritt: Bei der Gala in der Wiener Hofburg erschien Henry in einem farbenfrohen Anzug, den er ganz ohne Hemd oder Shirt trug. Zuvor zeigte er sich noch vor Fotografen im Wiener Grand Hotel.

Mit seinem modernen Look zog er die Aufmerksamkeit auf sich – und durfte sich obendrein über eine besondere Auszeichnung freuen. Der Sohn von Heidi Klum wurde zum "Model of the Year" gekürt.

Nach der Preisverleihung war aber noch lange nicht Schluss: Gemeinsam mit Elias Becker, dem Sohn von Boris und Barbara Becker, ließ Henry den Abend auf der Afterparty ausklingen. Elias legte dort zwischenzeitlich sogar selbst als DJ auf und brachte die Gäste in Feierlaune.