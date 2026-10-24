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Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist überraschend nach China gereist.
Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist überraschend nach China gereist.
Reuters
Überraschender Besuch

Neue Brücke eröffnet – Kim Jong Un plötzlich in China

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist überraschend nach China gereist. In der Grenzstadt Dandong wurde er von Ministerpräsident Li Qiang empfangen.
Von Newsdesk Heute
24.10.2026, 15:29
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Eine neue Brücke zwischen Nordkorea und China wird jetzt zur Reiseroute für Kim Jong Un. Der nordkoreanische Machthaber ist am Samstag im Nachbarland eingetroffen und wurde dort Berichten zufolge von Chinas Ministerpräsident Li Qiang empfangen.

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Am Samstag überquerte Kim Jong Un die erst kürzlich eröffnete Yalu-Brücke zwischen Nordkorea und China. Das bestätigte ein Vertreter der südkoreanischen Regierung. Demnach erreichte Kim über die Brücke die chinesische Grenzstadt Dandong.

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Neue Brücke soll Handel ankurbeln

Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtet, wartete dort bereits Chinas Ministerpräsident Li Qiang auf den nordkoreanischen Machthaber. Eine offizielle Stellungnahme des chinesischen Außenministeriums lag zunächst nicht vor.

Die Verbindung über den Grenzfluss Yalu wurde erst im Oktober von beiden Ländern offiziell eröffnet. Mit der neuen Brücke wollen China und Nordkorea ihre wirtschaftlichen Beziehungen wieder stärken.

Vor allem der Handel zwischen den Nachbarstaaten soll nach Jahren der Spannungen neuen Schwung bekommen. Kims Reise fällt damit in eine Phase, in der beide Länder ihre Zusammenarbeit wieder ausbauen wollen.

Letzter Besuch im September 2025

Zuletzt war Kim Jong Un im September 2025 nach China gereist. Damals nahm er in Peking an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges über Japan im Zweiten Weltkrieg teil. Bei diesem Besuch traf der nordkoreanische Machthaber auch Chinas Präsidenten Xi Jinping.

Im Juni 2026 folgte ein Gegenbesuch: Xi reiste im Rahmen eines Staatsbesuchs nach Nordkorea. Dieser Besuch wurde als weiteres Zeichen für eine Annäherung zwischen Peking und Pjöngjang gewertet.

red, 24.10.2026, 15:29
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