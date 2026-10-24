i Das Kehlsteinhaus steht in Flammen. bergfex.de Großeinsatz in der Nacht Teehaus von Adolf Hitler geht in Flammen auf Großbrand am Kehlstein in Bayern! Das historische Teehaus von Adolf Hitler aus der NS-Zeit steht in Flammen. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Von André Wilding 24.10.2026, 06:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Motorradfahrer gerät ins Visier der Polizei, während auf dem Kehlstein über Berchtesgaden ein historisches Gebäude in Flammen steht. Am Freitagabend ist im Kehlsteinhaus ein Großbrand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte kämpfen gegen das Feuer, das auch aus mehreren Kilometern Entfernung zu sehen ist.

Die Polizei geht einem möglichen Fall von Brandstiftung nach. Ein Mann wurde bereits festgenommen. Ob er tatsächlich für das Feuer verantwortlich ist, steht allerdings noch nicht fest.

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Flammen weithin sichtbar

Kurz nach 21 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Gemeinsam mit der Polizei rückten die Einsatzkräfte zum Kehlstein im bayerischen Berchtesgaden aus.

Als sie das auf 1.834 Metern Seehöhe gelegene Gebäude erreichten, hatte sich das Feuer bereits ausgebreitet. Flammen schlugen aus dem Haus, der Feuerschein war noch aus großer Entfernung zu erkennen.

Ein Sprecher der Polizei schilderte gegenüber der deutschen "Bild" die Lage: "Das Kehlsteinhaus steht in Vollbrand, die Feuerwehr ist im Großeinsatz. Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung."

Motorradfahrer gestoppt

Während der Anfahrt zum Einsatzort fiel den Polizisten ein Motorradfahrer auf, der ihnen entgegenkam. Die Beamten verständigten daraufhin die nachfolgende Feuerwehr. Einsatzkräfte hielten den Mann an.

"Er wurde festgenommen", bestätigte der Polizeisprecher gegenüber der "Bild". Warum der Motorradfahrer ins Visier der Ermittler geriet und ob er mit dem Brand in Verbindung steht, ist noch ungeklärt.

Auch zur genauen Ursache des Feuers liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Feuerwehr kämpft gegen Großbrand

Die Löscharbeiten dauerten am späten Freitagabend weiter an. Ob das Kehlsteinhaus vor der Zerstörung bewahrt werden kann, war zunächst offen.

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Nach Angaben der Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf Verletzte. Zum Zeitpunkt des Brandes soll sich nach bisherigen Erkenntnissen niemand in dem Gebäude aufgehalten haben.

Während die Feuerwehr versuchte, die Flammen unter Kontrolle zu bringen, liefen die Ermittlungen zur Brandursache.

Teehaus wurde für Adolf Hitler errichtet

Das Kehlsteinhaus zählt zu den bekanntesten historischen Gebäuden der Region Berchtesgaden. Es wurde 1937 und 1938 während der NS-Zeit auf dem Kehlstein erbaut und sollte als repräsentativer Ort für Adolf Hitler dienen.

Das Gebäude war dafür vorgesehen, hochrangige Besucher und ausländische Diplomaten zu empfangen. Hitler selbst hielt sich dort allerdings nur selten auf. Der Zweckverband Bergerlebnis Berchtesgaden beschreibt die ursprüngliche Funktion so:

"Erbaut 1937/38, sollte in der NS-Zeit das damals sogenannte Teehaus als politischer Repräsentationsort abseits der Öffentlichkeit dienen."

Seit Jahrzehnten beliebtes Ausflugsziel

Den Zweiten Weltkrieg überstand das Kehlsteinhaus weitgehend ohne größere Schäden. Seit 1952 wird das Gebäude als Berggaststätte genutzt. Heute befindet es sich im Besitz des Freistaats Bayern und ist ein bekanntes Ausflugsziel.

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Eine Ausstellung erinnert vor Ort an die Geschichte des Hauses während der NS-Diktatur. Wie schwer das historische Gebäude durch den aktuellen Brand beschädigt wurde, ist noch nicht bekannt.

Fest steht vorerst nur: Während die Feuerwehr gegen die Flammen kämpft, müssen die Ermittler klären, ob das Feuer absichtlich gelegt wurde.