Startseite Wien Chronik
Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen.
Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen.
Leserreporter (Archiv, Symbolbild)
"Kann mich nicht erinnern"

Wiener bedroht seine Familie mit dem Umbringen

Ein 45-Jähriger soll in Wien seine Familie mit dem Tod bedroht haben. Danach kam es zu einem Streit mit seinem Sohn (16), der körperlich eskalierte.
Von André Wilding
26.10.2026, 10:06
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein 45-Jähriger aus Österreich bedrohte am Sonntag gegen 16.35 Uhr seine Familie mit dem Umbringen.

In weiterer Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem 16-jährigen Sohn in der gemeinsamen Wohnung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Die verständigten Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus.

Viel Alkohol getrunken

Wie sich herausstellte, soll der 45-Jährige vor dem Vorfall größere Mengen Alkohol konsumiert haben.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe

Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555

Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247

Rat auf Draht: 147

Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20

Polizei-Notruf: 133

Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte  >

Bei der Vernehmung gab der Mann an, sich an nichts erinnern zu können. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Anzeige auf freiem Fuß.

Weitere Ermittlungen sind im Gange.

Auch interessant

25 Mordversuche – diese Gewalt-Zahlen erschüttern Wien
Mann pöbelt Fahrgäste in Wiener U-Bahn-Station an
Streit eskaliert – Mann attackiert Freundin mehrmals

Notrufnummern

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.

Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

Weitere Ansprechpartner

WEISSER RING: 050 50 16

Frauenhelpline: 0800 222 555

Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217

Opfer-Notruf: 0800 112 112

Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

wil, Akt. 26.10.2026, 10:08, 26.10.2026, 10:06
Mehr zum Thema
Gewalt Drohung Alkoholmissbrauch Polizei Wien

Weiterlesen

Weitere Storys
Österreich Wien
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote