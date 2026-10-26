Wiener bedroht seine Familie mit dem Umbringen

Ein 45-Jähriger aus Österreich bedrohte am Sonntag gegen 16.35 Uhr seine Familie mit dem Umbringen.
In weiterer Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem 16-jährigen Sohn in der gemeinsamen Wohnung.
Die verständigten Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus.
Wie sich herausstellte, soll der 45-Jährige vor dem Vorfall größere Mengen Alkohol konsumiert haben.
Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe
Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555
Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247
Rat auf Draht: 147
Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20
Polizei-Notruf: 133
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Bei der Vernehmung gab der Mann an, sich an nichts erinnern zu können. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Anzeige auf freiem Fuß.
Weitere Ermittlungen sind im Gange.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.
Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.
WEISSER RING: 050 50 16
Frauenhelpline: 0800 222 555
Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
Opfer-Notruf: 0800 112 112
Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22