i Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen. Leserreporter (Archiv, Symbolbild) "Kann mich nicht erinnern" Wiener bedroht seine Familie mit dem Umbringen Ein 45-Jähriger soll in Wien seine Familie mit dem Tod bedroht haben. Danach kam es zu einem Streit mit seinem Sohn (16), der körperlich eskalierte. Von André Wilding 26.10.2026, 10:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 45-Jähriger aus Österreich bedrohte am Sonntag gegen 16.35 Uhr seine Familie mit dem Umbringen.

In weiterer Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem 16-jährigen Sohn in der gemeinsamen Wohnung.

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Die verständigten Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus.

Viel Alkohol getrunken

Wie sich herausstellte, soll der 45-Jährige vor dem Vorfall größere Mengen Alkohol konsumiert haben.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555 Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247 Rat auf Draht: 147 Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20 Polizei-Notruf: 133 Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte >

Bei der Vernehmung gab der Mann an, sich an nichts erinnern zu können. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Anzeige auf freiem Fuß.

Weitere Ermittlungen sind im Gange.

Notrufnummern

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.

Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

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Weitere Ansprechpartner

WEISSER RING: 050 50 16

Frauenhelpline: 0800 222 555

Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217

Opfer-Notruf: 0800 112 112

Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22