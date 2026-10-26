i Das Gasthaus Lichtenstöger in Wien-Liesing schließt nach 64 Jahren. Google Maps / Screenshot "Man ist heimgekommen" Beliebtes Wiener Gasthaus sperrt nach 64 Jahren zu Eine Ära geht in Wien-Liesing zu Ende: Die Familie Lichtenstöger verabschiedet sich nach 64 Jahren aus ihrem Gasthaus. Am 30. Oktober ist Schluss. Von André Wilding 26.10.2026, 09:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für viele Stammgäste im 23. Wiener Gemeindebezirk heißt es jetzt Abschied nehmen. Das Gasthaus Lichtenstöger, das seit 1962 zum Grätzl gehört, steht vor einem großen Umbruch. Die Betreiberfamilie zieht sich nach mehr als sechs Jahrzehnten aus der Gastronomie zurück.

Am Freitag, dem 30. Oktober 2026, öffnet die Familie zum letzten Mal als Betreiber die Türen ihres Traditionslokals. Ganz verschwinden dürfte das Wirtshaus allerdings nicht.

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Wirtshaus war für viele wie ein zweites Zuhause

Seit 64 Jahren ist das Gasthaus Lichtenstöger ein Treffpunkt in Liesing. Hier kamen Familien und Freunde zusammen, feierten besondere Anlässe oder verbrachten einfach einen gemütlichen Abend.

Wie eng viele Gäste mit dem Lokal verbunden sind, zeigt eine Abschiedsbotschaft des Wirtschaftsvereins WIR23 auf Facebook. "Man ist nicht einfach zum Lichtenstöger essen gegangen. Man ist heimgekommen", schreibt der Verein.

Über mehrere Generationen hinweg habe die Familie mit ihrer persönlichen Art und Gastfreundschaft das Wirtshaus geprägt. Für viele Besucher sei daraus ein vertrauter Ort geworden.

Wirtschaftsverein verabschiedet sich persönlich

Auch für WIR23 bedeutet der Rückzug der Familie einen Einschnitt. Das Gasthaus zählt zu den Gründungsmitgliedern des Wirtschaftsvereins.

Zahlreiche Vereinsmitglieder waren über Jahre hinweg regelmäßig zu Gast. Bei gemeinsamen Besuchen wurden Kontakte geknüpft, Freundschaften geschlossen und berufliche Projekte angestoßen.

Kurz vor dem Abschied kam deshalb noch einmal fast der gesamte Vorstand im Gasthaus zusammen, um sich persönlich bei der Betreiberfamilie zu bedanken. In der Botschaft heißt es: "Ihr habt nicht nur ein Wirtshaus geführt – ihr habt einen Ort geschaffen, an dem sich Menschen wohlgefühlt haben".

Letzte Chance für Stammgäste

Wer noch einmal bei der Familie Lichtenstöger einkehren möchte, muss sich beeilen. Bis einschließlich Freitag, 30. Oktober, ist das noch möglich. Der Wirtschaftsverein empfiehlt, für einen letzten Besuch rechtzeitig einen Tisch zu reservieren.

Der Abschied der Familie bedeutet offenbar nicht, dass das Gasthaus dauerhaft geschlossen bleibt. In seinem Facebook-Beitrag wünscht WIR23 ausdrücklich einem neuen Wirt alles Gute. Damit deutet sich eine Fortführung des Lokals unter neuer Führung an.

Die Bilder des Tages i ?

Nähere Angaben zum künftigen Betreiber oder zum Zeitpunkt einer möglichen Wiedereröffnung liegen in den bisherigen Informationen nicht vor. Fest steht: Für die Familie Lichtenstöger endet am 30. Oktober eine 64-jährige Geschichte in der Wiener Gastronomie.