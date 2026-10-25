i Taschendiebe flogen in der Wiener City auf. iStock Serientäter in Wien "Erst 11 Jahre alt"– Trick schützte nicht vor Festnahme Nach einer Serie von Taschendiebstählen in der Wiener Innenstadt stoppte die Polizei drei Verdächtige. Alle behaupteten, erst elf Jahre alt zu sein. Von Thomas Peterthalner 25.10.2026, 18:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Touristen und Ausflugsgäste fluten derzeit Kärntner Straße, Stephansdom und Graben. Das zieht auch Kriminelle an. Am Wochenende beschäftigte eine Serie von Taschendiebstählen die Wiener Polizei am Wochenende. Innerhalb kurzer Zeit gingen bei derselben Polizeiinspektion in der Inneren Stadt gleich mehrere Anzeigen ein. Die Beamten machten sich sofort auf die Suche nach den Verdächtigen.

"Sind alle 11 Jahre alt!"

Polizisten in Zivil beobachteten das Geschehen auf den mutmaßlichen Tatorten. Schon nach kurzer Zeit fiel den Profis ein Trio auf: Zwei Mädchen und ein Bursche bedrängten eine ältere Dame. Die Beamten hielten die drei Verdächtigen an und wollten ihre Identität feststellen. Doch keiner der Jugendlichen hatte einen Ausweis dabei. Auf die Frage nach ihrem Alter folgte eine überraschende Antwort: Alle drei behaupteten, erst elf Jahre alt zu sein.

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Trick mit Alter flog auf

Weil die Polizisten Zweifel an den Angaben hatten, wurde ein Amtsarzt hinzugezogen. Bei einer der beiden weiblichen Verdächtigen wurde zudem anhand eines Fotos und ihrer mutmaßlichen Identität eine internationale Anfrage gestellt. Das Ergebnis: Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei ihr um eine 19-jährige Kroatin.

Verdächtige spielten strafunmündig

Auch bei der zweiten weiblichen Verdächtigen passten die Angaben nicht. Laut ärztlicher Untersuchung ist sie mindestens 15 Jahre alt. Ihren eigenen Angaben zufolge ist sie italienische Staatsbürgerin. Der dritte Verdächtige soll hingegen tatsächlich erst elf Jahre alt sein und ebenfalls aus Italien stammen.

Mehrere Diebstähle nachgewiesen

Die Ermittlungen erhärteten den Verdacht gegen das Trio. Durch die Auswertung von Videoaufnahmen konnten die Beamten den drei Angehaltenen angeblich mehrere Diebstähle nachweisen. Der elfjährige Bub wurde außerdem von einem Polizisten wiedererkannt. Er steht im Verdacht, noch am selben Tag an einem versuchten Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft beteiligt gewesen zu sein. Die beiden weiblichen Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen.

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11-Jähriger ganz alleine in Wien

Der elfjährige Bub war ohne Erziehungsberechtigte ganz alleine in Österreich unterwegs und wurde deshalb an die Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) übergeben. Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter.