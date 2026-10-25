Hier drohen Staus – Ring in Wien auch Sonntag gesperrt

Wegen der Leistungsschau des Bundesheeres zum Nationalfeiertag kommt es am Sonntag (25. Oktober) und Montag (26. Oktober) zu größeren Verkehrseinschränkungen in der Wiener City. Wie der ÖAMTC mitteilt, wird die Ringstraße an beiden Tagen, also Sonntag (25.10.) und Montag (26.10) zwischen Operngasse und Schottengasse für den Verkehr gesperrt.
Am Sonntag gilt die Sperre von 7 bis etwa 18 Uhr, am Montag von 8 bis etwa 20 Uhr. Autofahrer müssen sich auf Verzögerungen einstellen. Der Verkehr wird über die Operngasse, Friedrichstraße und den Getreidemarkt bis zur Landesgerichtsstraße beziehungsweise Maria-Theresien-Straße umgeleitet. Auf der sogenannten Zweierlinie ist laut ÖAMTC zeitweise mit Verzögerungen zu rechnen.
Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind betroffen: Die Ringlinien werden während der Sperren umgeleitet beziehungsweise kurzgeführt. Wer die Leistungsschau des Bundesheeres besuchen möchte, sollte das Auto am besten stehen lassen. Der ÖAMTC empfiehlt die Anreise mit den U-Bahnen, da Parkplätze in der Innenstadt absolute Mangelware sind.
Besuchern aus den Bundesländern rät der Mobilitätsklub, die Park-&-Ride-Anlagen zu nutzen und von dort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weiterzufahren. Wer am Sonntag oder Montag in die Wiener Innenstadt muss, sollte jedenfalls mehr Zeit für die Anreise einplanen.