i Leistungsschau des Bundesheeres am Heldenplatz anlässlich des Nationalfeiertages: Ring in Wien ist gesperrt. Helmut Graf Wegen Nationalfeiertag Hier drohen Staus – Ring in Wien auch Sonntag gesperrt Wegen der Bundesheer-Leistungsschau zum Nationalfeiertag wird der Wiener Ring am Sonntag und Montag gesperrt. Autofahrer müssen mit Staus rechnen. Von Thomas Peterthalner 25.10.2026, 11:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wegen der Leistungsschau des Bundesheeres zum Nationalfeiertag kommt es am Sonntag (25. Oktober) und Montag (26. Oktober) zu größeren Verkehrseinschränkungen in der Wiener City. Wie der ÖAMTC mitteilt, wird die Ringstraße an beiden Tagen, also Sonntag (25.10.) und Montag (26.10) zwischen Operngasse und Schottengasse für den Verkehr gesperrt.

Sperre von 7 bis 18 Uhr

Am Sonntag gilt die Sperre von 7 bis etwa 18 Uhr, am Montag von 8 bis etwa 20 Uhr. Autofahrer müssen sich auf Verzögerungen einstellen. Der Verkehr wird über die Operngasse, Friedrichstraße und den Getreidemarkt bis zur Landesgerichtsstraße beziehungsweise Maria-Theresien-Straße umgeleitet. Auf der sogenannten Zweierlinie ist laut ÖAMTC zeitweise mit Verzögerungen zu rechnen.

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Auto am besten stehen lassen

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind betroffen: Die Ringlinien werden während der Sperren umgeleitet beziehungsweise kurzgeführt. Wer die Leistungsschau des Bundesheeres besuchen möchte, sollte das Auto am besten stehen lassen. Der ÖAMTC empfiehlt die Anreise mit den U-Bahnen, da Parkplätze in der Innenstadt absolute Mangelware sind.

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Park&Ride

Besuchern aus den Bundesländern rät der Mobilitätsklub, die Park-&-Ride-Anlagen zu nutzen und von dort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weiterzufahren. Wer am Sonntag oder Montag in die Wiener Innenstadt muss, sollte jedenfalls mehr Zeit für die Anreise einplanen.