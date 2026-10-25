i Der Unfall ereignete sich am Samstag im Bereich des Kreilplatzes. Google Maps / Screenshot Einsatz beim Kreilplatz Frau ringt nach Auto-Unfall in Wien mit dem Tod Dramatischer Unfall in Wien! Eine Frau wurde am Kreilplatz von einem rückwärtsfahrenden Auto erfasst. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Von André Wilding 25.10.2026, 10:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Bereich des Kreilplatzes ereignete sich am Samstag gegen 16.00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach ersten Erhebungen lenkte eine 42-Jährige ihr Fahrzeug auf der Grinzinger Hauptstraße und bog auf den Kreilplatz ein.

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Einfahrt verpasst

Dort beabsichtigte sie, in eine Tiefgarage zu fahren, verpasste jedoch die Einfahrt. Daraufhin wollte sie mit ihrem Fahrzeug rückwärts zurückfahren.

Zeitgleich kam eine 84-jährige Fußgängerin von der Boschstraße und ging in Richtung Kreilplatz, wo sie die Fahrbahn überqueren wollte.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem rückwärtsfahrenden Pkw. Die Fußgängerin stürzte und erlitt schwere Verletzungen.

Kritischer Zustand

Zeugen wurden auf den Unfall aufmerksam und leisteten umgehend Erste Hilfe.

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Die 84-Jährige wurde in weiterer Folge von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht.