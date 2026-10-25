i Die 21-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht. iStock Unfall auf Donaupromenade Heftiger Rad-Crash – Frau (21) kämpft um ihr Leben In Wien sind zwei Radfahrer in einer Kurve zusammengestoßen. Eine 21-Jährige wurde schwer verletzt und in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Von Newsdesk Heute 25.10.2026, 13:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Fahrradunfall hat sich am Samstag in Wien-Döbling ereignet. Zwei Radfahrer stießen zusammen, eine 21-Jährige musste in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 12.30 Uhr kam es auf dem Radweg der Donaupromenade zu einem folgenschweren Unfall. Nach ersten Erhebungen der Polizei war ein 29-jähriger Radfahrer stadteinwärts unterwegs. Er fuhr gemeinsam mit zwei Freunden, von denen einer vor ihm und der andere hinter ihm radelte.

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In S-Kurve zusammengestoßen

Zur selben Zeit war eine 21-Jährige in der Gegenrichtung unterwegs. Vor ihr fuhr ihr Bruder ebenfalls mit dem Fahrrad. Als sich die Radfahrer einer S-Kurve näherten, stießen der 29-Jährige und die junge Frau zusammen. Beide verloren durch die Kollision das Gleichgewicht und stürzten.

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21-Jährige im kritischen Zustand

Für die 21-Jährige hatte der Unfall schwere Folgen. Sie erlitt bei dem Sturz erhebliche Verletzungen. Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Erstversorgung am Unfallort. Anschließend wurde die junge Frau in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht.

Der 29-jährige Radfahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Wie genau es zu dem Zusammenstoß in der Kurve kommen konnte, geht aus den bisherigen Erhebungen nicht hervor.