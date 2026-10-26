i Leistungsschau der Justizwache am Wiener Heldenplatz. BMI Am Nationalfeiertag Spezialeinheit zeigt am Wiener Heldenplatz ihr Können Am 26. Oktober zeigt auch die Spezialeinheit der Justizwache am Wiener Heldenplatz ihr Können. Besucher können die Einsatzkräfte hautnah erleben. Von Thomas Peterthalner 26.10.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Nationalfeiertag wird der Wiener Heldenplatz wieder zur großen Bühne für Österreichs Einsatzkräfte. Bei der traditionellen Leistungsschau am Montag, dem 26. Oktober, präsentiert sich auch die Justizwache. Ein besonderer Höhepunkt wartet um 13.30 Uhr auf die Besucher: Die Einsatzgruppe der Justizwache demonstriert ihre Fähigkeiten.

Spektakuläre Vorführung am Heldenplatz

Dabei zeigen die speziell ausgebildeten Justizwachebeamten, wie sie gefährliche Situationen in österreichischen Gefängnissen bewältigen. Auf dem Programm stehen unter anderem Waffentechnik, Einsatztaktik und der Einsatz spezieller Ausrüstung.

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Diese Einheit kommt bei Gefahr zum Einsatz

Was viele nicht wissen: In jeder der 29 österreichischen Justizanstalten gibt es eine eigene Einsatzgruppe. Die speziell geschulten Beamten werden dann benötigt, wenn es besonders brenzlig wird. Dazu zählen etwa gefährliche Auseinandersetzungen zwischen Häftlingen, schwierige Situationen innerhalb der Gefängnisse oder besonders riskante Überstellungen.

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Wer Teil einer solchen Einheit werden möchte, muss zunächst einen anspruchsvollen Aufnahmetest bestehen. Dabei werden sowohl die körperliche als auch die psychische Belastbarkeit überprüft. Auch der sichere Umgang mit der Dienstwaffe spielt eine wichtige Rolle. Mit der Aufnahme ist es allerdings nicht getan: Die Beamten müssen ihre Fähigkeiten laufend trainieren und regelmäßig unter Beweis stellen.

Besucher können hinter die Kulissen blicken

Neben der Vorführung gibt die Justizwache am Nationalfeiertag auch Einblicke in ihren Berufsalltag. Gemeinsam mit verschiedenen Fachdiensten, darunter dem sozialpädagogischen und medizinischen Bereich, informiert sie über Aufgaben und Karrieremöglichkeiten im österreichischen Strafvollzug.

Die Bilder des Tages i ?

Der Stand befindet sich am Heldenplatz und ist über den Zugang vom Burgring beziehungsweise Volksgarten erreichbar. Wer die Spezialeinheit der Justizwache einmal außerhalb der Gefängnismauern in Aktion erleben möchte, hat am Montag um 13.30 Uhr die Gelegenheit dazu.