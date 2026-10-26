i Ein 17-Jähriger sorgte bei einer Polizeikontrolle in Wien-Favoriten für Wirbel. (Symbolbild) istock Suchtgift versteckt 17-Jähriger rastet bei Drogenkontrolle völlig aus Ein 17-Jähriger sorgte bei einer Polizeikontrolle in Wien-Favoriten für Wirbel. Er versteckte Drogen, beschimpfte Beamte und wurde festgenommen. Von Newsdesk Heute 26.10.2026, 10:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 17-Jähriger hat am Sonntagvormittag bei einer Polizeikontrolle in Wien-Favoriten für Aufregung gesorgt. Der Jugendliche wurde gegen 10.15 Uhr am Keplerplatz angehalten. Dabei entdeckten die Beamten eine geringe Menge Suchtgift. Die Kontrolle wurde daraufhin in einer nahe gelegenen Polizeiinspektion fortgesetzt.

Dort versuchte der österreichische Staatsbürger, weiteres Suchtgift unter seinen Füßen zu verstecken. Als ihn die Polizisten aufforderten, seine Füße anzuheben, weigerte er sich.

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Jugendlicher wird festgenommen

Der 17-Jährige begann daraufhin, die Beamten zu beschimpfen, spuckte ihnen vor die Füße und schrie lautstark herum. Dabei gestikulierte er wild.

Trotz mehrfacher Abmahnungen setzte der Jugendliche sein Verhalten fort. Schließlich wurde er vorläufig festgenommen. Auf den 17-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.