Startseite Wien Chronik
Ein 17-Jähriger sorgte bei einer Polizeikontrolle in Wien-Favoriten für Wirbel. (Symbolbild)
Ein 17-Jähriger sorgte bei einer Polizeikontrolle in Wien-Favoriten für Wirbel. (Symbolbild)
istock
Suchtgift versteckt

17-Jähriger rastet bei Drogenkontrolle völlig aus

Ein 17-Jähriger sorgte bei einer Polizeikontrolle in Wien-Favoriten für Wirbel. Er versteckte Drogen, beschimpfte Beamte und wurde festgenommen.
Von Newsdesk Heute
26.10.2026, 10:07
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein 17-Jähriger hat am Sonntagvormittag bei einer Polizeikontrolle in Wien-Favoriten für Aufregung gesorgt. Der Jugendliche wurde gegen 10.15 Uhr am Keplerplatz angehalten. Dabei entdeckten die Beamten eine geringe Menge Suchtgift. Die Kontrolle wurde daraufhin in einer nahe gelegenen Polizeiinspektion fortgesetzt.

Dort versuchte der österreichische Staatsbürger, weiteres Suchtgift unter seinen Füßen zu verstecken. Als ihn die Polizisten aufforderten, seine Füße anzuheben, weigerte er sich.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Jugendlicher wird festgenommen

Der 17-Jährige begann daraufhin, die Beamten zu beschimpfen, spuckte ihnen vor die Füße und schrie lautstark herum. Dabei gestikulierte er wild.

Auch interessant

Drogendealer festgenommen – er ist erst 14 Jahre alt
Drogen-Kontrolle eskaliert – Passanten filmen Beamte
Wiener rastet in Lokal aus! Zwei Polizisten verletzt

Trotz mehrfacher Abmahnungen setzte der Jugendliche sein Verhalten fort. Schließlich wurde er vorläufig festgenommen. Auf den 17-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.

red, 26.10.2026, 10:07
Mehr zum Thema
Drogen Festnahme Jugendliche Polizei Wien

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote