i HALLOWinter 2026 im Europa-Park: Ein einzigartiges Erlebnis für alle Besucher! Foto: Europa-Park Erlebnis-Resort HALLOWinter & Co. Europa-Park: 10 Highlights für deine Familienauszeit Achterbahn, Winterzauber und feines Essen: Im Europa-Park wird die kühle Jahreszeit zum Familienabenteuer. Diese zehn Highlights warten auf dich! Von Irma Basagic 02.11.2026, 00:05 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bunte Blätter oder lieber dicke Schneeflocken? Hexen oder Weihnachtsmänner? Kürbis oder Mandeln? Du tust dir schwer, dich zu entscheiden? Im Europa-Park musst du das nicht!

Attraktive und innovative Angebote für die ganze Familie garantieren ein einzigartiges Erlebnis: 100 Attraktionen treffen auf ein abwechslungsreiches Showprogramm und ein Gastro-Angebot, das keine Wünsche offenlässt.

Schaurig-schöne HALLOWinter-Saison im Europa-Park

Gemeinsam Runden drehen, über eine Show staunen und dann bei gutem Essen zusammensitzen: So dürfen sich Herbsttage mit der Familie anfühlen! Im Europa-Park trifft Abenteuer auf gemütliche Auszeit.

Und wer die bunte Herbstzeit genauso wie Weihnachten liebt, bekommt bei HALLOWinter beides! Zwischen schauriger Dekoration und winterlicher Stimmung macht schon das gemeinsame Entdecken Spaß. Da lohnt es sich, auch zwischen den Attraktionen einmal stehen zu bleiben.

Mit viel Liebe zum Detail verbindet die HALLOWinter-Saison das Beste aus der bunten Herbstzeit mit magischen Wintermomenten. Foto: Europa-Park Erlebnis-Resort

Diese zehn Highlights machen Lust aufs Kofferpacken.

1. Gemeinsam Runden drehen mit Poseidon

An sonnigen Herbsttagen ist die Wasserachterbahn Poseidon wie geschaffen für eine gemeinsame Runde mit der ganzen Familie. Aufgrund der einzigartigen Kombination aus Achterbahn und Bootsfahrt wird es hier richtig abwechslungsreich.

2. Eine Extraportion Herzklopfen

Die Abenteuerlustigen kommen hier auf ihre Kosten: Bei Voltron Nevera powered by Rimac weht dir ordentlich der Wind um die Nase! Ob im Herbst oder an trüben Wintertagen: Hier erwartet dich jede Menge Spaß und Spannung

3. Als Familie zum Rennteam werden

Jetzt ist Teamgeist gefragt! Bei der interaktiven 3D-Familienattraktion GRAND PRIX EDventure wirst du Teil von Ed & Eddas Racing Crew. Gemeinsam Geschick beweisen und mitten ins Renngeschehen eintauchen: Das bringt die ganze Familie auf Touren.

4. Mit Snorri auf Tauchstation

Im "Magic Cinema 4D" wartet ein Abenteuer mit dem quirligen Snorri. SNORRI 4D – Catch Me If You Candy entführt dich in die geheimnisvolle Unterwasserwelt rund um Rulantica. Genau das Richtige für eine unvergessliche Entdeckungsreise im Kinosessel.

5. Einmal über Europa fliegen

Im Voletarium geht’s auf einen Flug über den Kontinent. Dabei gibt es jede Menge zu bestaunen – und ganz nebenbei vielleicht schon das nächste Traumreiseziel zu entdecken. Ein Erlebnis zum gemeinsamen Abheben!

6. Bühne frei fürs Staunen bei fantastischen Shows

Wenn die Füße eine Pause brauchen, geht das Vergnügen bei den Shows weiter. Etwa bei "Surpr’Ice presents The Vampire Circus on Ice", wo Eiskunst auf schauriges Zirkusflair trifft.

7. Feuer, Wasser und große Augen

Bei "Hellfire Fountains" wird der Europa-See zur Kulisse für ein spektakuläres Feuer-Wasser-Schauspiel. Auch die Mapping-Show "Miraculeux" im Französischen Themenbereich sorgt für Staunen. Momente, bei denen das nächste Fahrgeschäft ruhig kurz warten darf.

8. Gemeinsam richtig gut essen

Abenteuer machen hungrig! In den rund 60 Parkgastronomien locken cremige Kürbissuppe und Halloween-Burger ebenso wie zartes Hirschgulasch und Weihnachtsgebäck. Lust auf eine kulinarische Reise? Im "SPICES – Küchen der Welt" kommen Gerichte verschiedener Kontinente auf den Tisch. Für eine gemütliche Pause mit Kaffee und Kuchen bietet sich das nordische "Kaffi Hús" an. So wird auch das Essen zum Urlaubshighlight.

9. Den Herbst gegen Badespaß tauschen

Noch Lust auf einen Badetag? Die ganzjährig geöffnete Wasserwelt Rulantica ergänzt die Familienauszeit im Erlebnis-Resort. Rutschen, Wellenbecken und Wasserspielplatz versprechen Abwechslung. Im beheizten Außenbecken kommt selbst an kühlen Tagen Urlaubsgefühl auf.

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10. Einfach noch eine Nacht bleiben

Nach so vielen Erlebnissen muss der Tag nicht gleich mit der Heimreise enden. Die herbstlich-winterlich dekorierten Themenhotels laden zum Übernachten ein. Oder du lässt in der urigen Silver Lake City deine Westernträume wahr werden – und hast beim gemütlichen Ausklang Zeit, deinen persönlichen Lieblingsmoment zu küren.

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Lust auf eine Auszeit voller gemeinsamer Erlebnisse? Dann entdecke HALLOWinter im Europa-Park und plane deine nächsten Familientage!

Bei HALLOWinter trifft von 2. Bis 27. November 2026 schaurig-schönes Herbstflair auf erste magische Wintermomente. Foto: Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa entdecken, Abenteuer erleben In Rust zwischen Schwarzwald und Vogesen wartet Deutschlands größter Freizeitpark auf dich: Entdecke 18 europäische Länder mit liebevoll gestalteten Themenwelten, über 100 Attraktionen und Shows sowie landestypischen Köstlichkeiten. Saisonale Deko und bunte Events machen Lust auf einen Familien-Kurzurlaub. Und wer länger bleiben möchte, übernachtet direkt im Hotelresort. Alles über den Europa-Park findest du hier: https://www.europapark.de/de

Weitere Infos: https://www.europapark.de/de/freizeitpark/hallowinter-im-europa-park