i Foto: iStockphoto / Armando Oliveira Champions und Europa League 5 Highlights, die du die Woche nicht verpassen darfst Bayern in Madrid, der LASK daheim und City in Leipzig: Diese fünf Champions-League-Duelle gehören diese Woche auf deinen Fußball-Radar. Von Advertorial Heute 02.11.2026, 12:05 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Handy auf lautlos, Fußballabend einplanen: Die Königsklasse und die Europa League liefern diese Woche wieder einige gute Gründe, die Couch zum Lieblingsplatz zu erklären. Diese fünf Partien haben es auf unsere Merkliste geschafft.

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1. Madrid ruft – und Bayern gehen die Optionen aus

Atlético Madrid – Bayern München | Dienstag, 3. November, 21 Uhr

Ein Auswärtsspiel bei Atlético ist schon mit voller Besetzung eine Herausforderung. Nun müssen die Bayern auch noch zwei frische Ausfälle verkraften: Beim 2:2 gegen Dortmund verletzten sich Serge Gnabry und Ismael Saibari.

Gnabry erlitt eine Muskelverletzung im Oberschenkel, Saibari musste nach einem Syndesmosebandriss bereits operiert werden. Damit fehlen den Münchnern gleich zwei Alternativen für die Offensive.

Die spannende Frage: Finden die Bayern gegen die heimstarken Madrilenen die entscheidende Lücke – oder bleibt es erneut bei einem Punkt?

2. Der LASK will den nächsten Europacup-Streich

LASK – Slovan Bratislava | Dienstag, 3. November, 21 Uhr

Das 3:2 bei Sporting hat gezeigt, dass die Linzer auch auswärts überraschen können. Jetzt soll zu Hause nachgelegt werden. Mit dem jüngsten 2:1 gegen WSG Tirol im Rücken geht der LASK ins Duell mit Slovan. Die vergangenen Wochen zeigen allerdings beide Gesichter: Auf starke Auftritte folgte auch eine 1:3-Heimniederlage gegen Salzburg. Konstanz bleibt damit ein Thema.

Kann der LASK seine Chancen auf weitere drei Punkte in der Königsklasse nutzen?

3. Barça trifft auf einen Gegner mit perfekter CL-Bilanz

FC Barcelona – Aston Villa | Dienstag, 3. November, 21 Uhr

Erst das 2:4 bei PSG, dann das 1:2 im Clásico gegen Real Madrid: Barcelona hatte zuletzt gleich zwei Rückschläge zu verdauen. Die Antwort in der Liga fiel mit einem 6:1 gegen Alavés deutlich aus. Von einer anhaltenden Ergebniskrise kann damit vorerst keine Rede sein – die nächste Bewährungsprobe wartet aber schon.

Aston Villa reist mit drei Siegen aus drei Champions-League-Spielen an. Kann Barcelona den Schwung aus der Liga mitnehmen, oder hält Villas europäische Erfolgsserie?

4. Leipzig wittert seine Chance gegen angeschlagenes City

RB Leipzig – Manchester City | Mittwoch, 4. November, 21 Uhr

Der große Name kommt, die jüngste Ligaform macht ihn aber angreifbar: Manchester City verlor gegen Aston Villa mit 1:2 und anschließend zu Hause gegen Brighton mit 0:1. Das deutliche 5:1 gegen AEK Athen in der Champions League erzählt damit nur einen Teil der Geschichte. City sucht vor dem Gastspiel in Leipzig nach neuer Stabilität.

Leipzig hat nach dem 1:4 bei Real Madrid dagegen wieder Selbstvertrauen gesammelt: Zuletzt gelangen drei Pflichtspielsiege in Folge, darunter ein 2:0 auf Schalke.

Für die Gastgeber bietet sich jedenfalls die Gelegenheit, den jüngsten Erfolgen auch ein internationales Ausrufezeichen folgen zu lassen.

5. Sturm will nach Marseille den nächsten Heimsieg

Sturm Graz – NK Celje | Donnerstag, 5. November, 21 Uhr

Erst Marseille, jetzt Celje: Nach dem 1:0 gegen den französischen Traditionsklub will Sturm zu Hause gleich nachlegen. Die bisherige Europacup-Bilanz in Graz macht Mut: Gegen Rennes gelang ein 0:0, gegen Marseille der erste Sieg. Damit blieben die Schwarz-Weißen in beiden bisherigen Europa-League-Heimspielen ohne Gegentor. Ein guter Grund, auch am Donnerstag genauer hinzuschauen.

Die spannende Frage: Hält die Grazer Defensive erneut dicht – oder ärgert Celje den nächsten österreichischen Klub?