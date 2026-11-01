i Lucas Miedler und Neil Oberleitner triumphierten in Wien. GEPA pictures Tennis-Traumduo Miedler und Oberleitner triumphieren auch in Wien Rot-weiß-roter Erfolg bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle. Lucas Miedler und Neil Oberleitner gewannen den Titel im Doppel. Von Sport Heute 01.11.2026, 12:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Miedler und Oberleitner bezwangen in der Stadthalle die US-Paarung Ryan Seggerman und Learner Tien in zwei Sätzen mit 6:1 und 7:5.

Für das neue heimische Erfolgsduo war es der 14. Sieg im 16. Spiel ihrer erst kurzen gemeinsamen Zeit auf der Tour. Zuletzt hatten sie schon das Turnier in Shanghai gewonnen.

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Rekordmann MIedler

Für Miedler ist es bereits der dritte Titel in Wien. Zwei Mal triumphierte er mit Alexander Erler, jetzt mit Oberleitner. Miedler ist damit der heimische Rekordsieger in der Stadthalle.

In Paris gegen Zverev

Für Miedler und Oberleitner geht es nach dem Erfolg in Wien gleich nach Paris weiter. Dort geht es zum Auftakt im Doppel gegen Alexander Zverev (D) und Marcelo Melo (Bra).