Startseite Wien Stadtleben
Die Stadt sorgt für die Sicherheit am Christkindlmarkt: Heuer gibt es mehr Poller als im Vorjahr.
Die Stadt sorgt für die Sicherheit am Christkindlmarkt: Heuer gibt es mehr Poller als im Vorjahr.
Denise Auer
Mehr Sicherheit in Wien

Anti-Terror-Poller: Wiener Christkindlmarkt rüstet auf

Am 13. November öffnet der Christkindlmarkt am Rathausplatz. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, auch mobile Poller stehen schon bereit.
Von Yvonne Mresch und
Thomas Peterthalner
02.11.2026, 18:36
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Am Wiener Rathausplatz wird bereits fleißig geschraubt, gehämmert und aufgebaut. Am 13. November öffnet der traditionelle Christkindlmarkt wieder seine Pforten – wir berichteten.  Neben Punsch, Weihnachtsbeleuchtung und festlich geschmückten Standln steht auch heuer die Sicherheit im Mittelpunkt.

Spezial-Poller im Einsatz

Aufgrund der Gefahrenlage bereitet sich die Stadt auf mögliche Bedrohungen vor. Das Sicherheitskonzept am Rathausplatz wurde überarbeitet. An mehreren Seiten gibt es Poller. Die massiven Sperren sollen verhindern, dass Fahrzeuge ungehindert in den Marktbereich gelangen. Zu den fixen Pollern kommen heuer auch noch mobile Anti-Terror-Poller. "Es geht darum, alle möglichen Zufahren zu sperren und zu sichern", heißt es aus dem Stadtmarketing.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Mobile Poller stoppen Autos

Die mobilen Pollen werden auch schon in Deutschland eingesetzt. "Fährt man dagegen verkeilen sich die Poller in der Achse des Autos", so ein Sprecher. Ein Weiterfahren ist dann unmöglich. Die Poller werden am Areal platziert, der Christkindlmarkt somit heuer noch sicherer gemacht. "Wir schauen und immer an, wo man etwas verbessern kann." Das Sicherheitskonzept werde jährlich mit den Behörden abgestimmt – nähere Details will man dazu nicht bekannt geben.

Weihnachtszauber mitten in Wien

Der Christkindlmarkt am Rathausplatz zählt zu den bekanntesten und größten Weihnachtsmärkten Europas. Zwischen dem beleuchteten Rathaus und dem Burgtheater erwartet die Besucher eine vorweihnachtliche Kulisse mit zahlreichen Marktstandln und dem Wiener Christkindl.

Auch interessant

Stadt verschärft Kontrolle von Winter-Schanigärten
Streit um Christkindlmarkt – Stadt blitzte mit Klage ab
Wiener Weihnachtsmärkte: Schon diese Woche geht’s los

Schutz der Besucher im Mittelpunkt

Zu den Höhepunkten gehört das Eislaufen: Mit Blick auf das Rathaus können Besucher auf Kufen ihre Runden drehen. Während die Vorbereitungen für das Weihnachtsgeschäft laufen, wird am Rathausplatz also nicht nur für festliche Stimmung, sondern auch für den Schutz der Besucher vorgesorgt.

ym, pet, 02.11.2026, 18:36
Mehr zum Thema
Christkindlmarkt Rathaus Wien Stadt Wien

Weiterlesen

Weitere Storys
Burgtheater Weihnachten
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote