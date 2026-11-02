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Die Impftermine der Stadt sind bereits ausgebucht, Interessierte können sich an niedergelassene Ärzte wenden.
Die Impftermine der Stadt sind bereits ausgebucht, Interessierte können sich an niedergelassene Ärzte wenden.
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Experten warnen

Grippewelle droht früher - jetzt startet Impfung

Nach Lieferproblemen startet in Wien die kostenlose Grippeimpfung. Die Termine der Stadt sind ausgebucht, Experten warnen vor einer frühen Welle.
Von Wien Heute
02.11.2026, 09:29
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Ab 2. November wird in Wien wieder gegen Influenza geimpft. Nach Verzögerungen bei der Lieferung sind die Impfstoffe inzwischen in den Ordinationen angekommen, wie der "ORF" berichtet. Die Impfung ist im Rahmen des öffentlichen Impfprogramms für alle kostenlos. Wer sich beim Impfservice der Stadt Wien einen Termin sichern möchte, hat derzeit allerdings Pech: Die verfügbaren Termine sind bereits ausgebucht.

4.700 Impfdosen für Wien

Der Gesundheitsdienst der Stadt Wien hat insgesamt 4.700 Impfdosen erhalten. Geimpft wird unter anderem im Impfservice Town Town in Wien-Landstraße. Zusätzlich sind mobile Impfaktionen in den Bezirksvorstehungen vorgesehen.

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Auch die Gesundheitszentren der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) bieten die Grippeimpfung an. Eine weitere Möglichkeit sind niedergelassene Ärzte. Die Wiener Ärztekammer informiert auf ihrer Homepage darüber, welche Ordinationen die Influenza-Impfung durchführen.

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Grippewelle könnte schon im November starten

Mit der Impfung könnte es heuer besonders eilig sein. Das nationale Referenzlabor der Medizinischen Universität Wien geht davon aus, dass die Grippewelle früher als gewöhnlich beginnen könnte. In Wien wurden bereits mehrere hundert Influenzafälle registriert. Laut den Experten könnte die Grippewelle deshalb schon Mitte bis Ende November einsetzen.

Normalerweise nimmt die Influenza-Saison erst rund um Weihnachten oder zu Beginn des neuen Jahres richtig Fahrt auf. Wer sich noch impfen lassen möchte, kann sich trotz ausgebuchter Termine beim städtischen Impfservice an niedergelassene Ärzte oder die ÖGK wenden.

red, 02.11.2026, 09:29
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