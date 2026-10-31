Wien rüstet sich für Kälte: 1.000 Plätze für Obdachlose

Wenn die Temperaturen sinken, wird das Leben auf der Straße besonders gefährlich. Damit obdachlose Menschen in Wien nicht in der Kälte übernachten müssen, ist am 28. Oktober das Winterpaket 2026/27 gestartet. Bis zum 28. April 2027 stellt die Stadt rund 1.000 zusätzliche Plätze in Notquartieren bereit. Auch 38 Familien werden untergebracht.
Insgesamt stehen zehn Notquartiere zur Verfügung. Sie bieten einen durchgehenden 24-Stunden-Betrieb und damit auch tagsüber einen geschützten Aufenthaltsort. Zusätzlich gibt es 255 Plätze in Wärmestuben. Dort können Menschen sich aufwärmen und ein Mittagessen bekommen.
Im vergangenen Winter nutzten rund 2.900 Menschen das Angebot. Weil es längere Kälteperioden gab, mussten die Kapazitäten damals kurzfristig erweitert werden. Heuer wird deshalb bereits zum Start vorgesorgt.
Erstmals ist auch das Notquartier Obdach Siemensstraße in Floridsdorf Teil des Winterpakets. Zum Start stehen dort 180 Plätze für Einzelpersonen und Paare bereit. Bei besonders langen Kälteperioden oder einer hohen Auslastung kann die Kapazität rasch erhöht werden. Bereits jetzt sind rund 60 zusätzliche Plätze als Reserve vorgesehen.
"Niemand soll bei lebensgefährlichen Temperaturen in unserer Stadt auf der Straße schlafen müssen und damit sein Leben riskieren", betont Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ).
Auch auf die Bedürfnisse obdachloser Frauen wird besonders geachtet. Ihr Anteil unter den Nutzern des Winterpakets ist innerhalb der vergangenen fünf Jahre auf rund ein Sechstel gestiegen. Insgesamt gibt es heuer rund 160 Plätze für Frauen.
Das Notquartier Obdach Gänsbachergasse ist ausschließlich Frauen vorbehalten. In weiteren Notquartieren stehen eigene, räumlich getrennte Frauenbereiche zur Verfügung.
Auch die Bevölkerung kann dazu beitragen, dass obdachlose Menschen rechtzeitig Hilfe bekommen. Über die kostenlose FSW KälteApp können Wienerinnen und Wiener die Straßensozialarbeit mit wenigen Klicks informieren, wenn sie obdachlose Menschen im öffentlichen Raum bemerken.
Die Teams sind täglich unterwegs und können so gezielt Unterstützung leisten. Zusätzlich zum Winterpaket gibt es in Wien ganzjährig rund 4.630 Plätze für wohnungs- und obdachlose Menschen. Im Jahr 2025 nutzten insgesamt 13.260 Personen die Angebote der Wiener Obdach- und Wohnungslosenhilfe.