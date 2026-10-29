i Bezirksvorsteherin-Stellvertreter Marcel Höckner, SPÖ Wien-Energiesprecher Joe Tauscher, Wien Energie-Geschäftsführer Sascha Zabransky, Stadträtin Ulli Sima, Tiergarten Schönbrunn-Geschäftsführer Stephan Hering-Hagenbeck, Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl und NEOS Wien-Energiesprecher Stefan Gara (v.l.) Stadt Wien / Bubu Dujmic Wärme-Wende Schluss mit Gas – Wiener Zoo heizt jetzt mit Fernwärme Der Tiergarten Schönbrunn verabschiedet sich von Gas: Künftig sorgt Fernwärme für wohlige Wärme bei Giraffen und Co. Von Wien Heute 29.10.2026, 13:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Giraffen, Elefanten und Co. bekommen ihre Wärme künftig aus dem Fernwärmenetz: Der Tiergarten Schönbrunn ist an die Fernwärme angeschlossen. Damit geht eine der größten Gaskesselanlagen Wiens in Pension – und auch mehr als 60 weitere Gebäude in Hietzing könnten bald umsteigen.

Bisher wurde das 17 Hektar große Zoo-Areal mit einer eigenen Gaskesselanlage beheizt. Mit einer Leistung von zehn Megawatt war sie die größte noch aktive Anlage dieser Art bei einem Kunden von Wien Energie. Im Zuge des Umstiegs wurde sie nun demontiert.

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Wärme für Tiere und Besucher

Die Fernwärme versorgt künftig nicht nur die Tieranlagen, sondern auch das Verwaltungsgebäude, die Gastronomie und das Wüstenhaus vor den Toren des Tiergartens.

Die Giraffen haben es kuschelig warm – dank Fernwärme. Facebook/Stadt Wien

"Gerade im Winter sind viele unserer Tiere auf eine verlässliche Wärmeversorgung angewiesen", erklärt Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Der Anschluss sichere eine zuverlässige, regionale Versorgung und schaffe durch ein mittelfristig besser kalkulierbares Preisniveau mehr Planungssicherheit für den Betrieb.

Fernwärme für weitere Gebäude

Möglich macht den Umstieg eine neue Fernwärmeleitung entlang der Maxingstraße. Sie schafft auch für mehr als 60 weitere Gebäude in der Umgebung die Voraussetzung für einen Anschluss. Damit könnten künftig zusätzliche Haushalte und Betriebe in Hietzing von der modernen Wärmeversorgung profitieren.

"Dass sich Giraffen & Co hier in Zukunft mit klimaschonender Fernwärme einkuscheln können, zeigt, dass wir in Wien auch darauf achten, historische Anlagen auf den Puls der Zeit zu bringen", so Wiens Klimastadträtin Ulli Sima (SPÖ).

Wien will unabhängiger von Gas werden

Die Stadt setzt beim Umbau der Wärmeversorgung auf Fernwärme, Geothermie, Großwärmepumpen und Abwärme. Derzeit werden bereits mehr als 480.000 Wohnungen in Wien mit Fernwärme beheizt und mit Warmwasser versorgt. Allerdings stammt noch rund die Hälfte der Fernwärmeproduktion aus gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen.

Wien Energie will den Anteil erneuerbarer Wärme in den kommenden Jahren deutlich erhöhen. Dafür sind Investitionen von rund einer Milliarde Euro in den Ausbau und die Dekarbonisierung der Fernwärme vorgesehen.