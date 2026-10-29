i "Kren Beisl"-Chef und Koch Andy Kern kocht seinen Gästen auf Wunsch ihr Lieblingsessen. Helmut Graf "Sie wünschen, ich koche" Spezialservice – Wirt zaubert alles, was Gäste wollen Andy Kern kocht nicht nur das, was auf seiner Speisekarte steht – seine Gäste dürfen ganz Individuelle Wünsche äußern, die der Chef kochen soll. Von Österreich Heute 29.10.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Sie wünschen, ich koche" ist das Motto des Wiener Kochs Andy Kern. Für seine Gäste zaubert er nicht nur Gerichte von der Speisekarte auf den Teller, dem Gastronomen ist kaum ein Gericht zu schwer. "Meine Gäste können mir sagen, was ihr Lieblingsessen ist, und ich koche das dann für sie", erklärt er seine einzigartige Idee.

Lieblingsspeisen aus aller Welt

Vor allem wünschen sich die Gäste des "Kern Beisl" in der Kleeblattgasse 4 in der Wiener City ausgefallene Gerichte oder Speisen, die es so nicht mehr gibt. "Einmal hat mich eine ältere Lady um 'Bami Goreng' gebeten. Sie erzählte mir, dass sie lange Zeit auf Bali gelebt hat und das Gericht sehr vermisst", erinnert sich Kern. Das typisch indonesische Nudelgericht servierte der begnadete Koch gleich bei ihrem nächsten Besuch.

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Manchmal gibt es Wünsche, die sofort umgesetzt werden, bei anderen gibt es eine Vorlaufzeit“, erklärt der Koch. Knödel mit Ei sind schnell gemacht, während Spezialwünsche wie "Thunfischsteak mit Gemüse und Glasnudeln" etwas mehr Vorbereitung brauchen. "Ich möchte ja schauen, wo ich das Grundprodukt in der von mir gewünschten Qualität herbekomme."

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Preis variiert je nach Zutaten

Wer sich also sein Leibgericht von Kern zaubern lassen möchte, muss dem Chef nur das gewünschte Gericht nennen, einen Termin vereinbaren und sich etwas gedulden. "Das Gericht kommt dann auch gleich auf die Karte – der Preis wird dann je nach Zutaten kalkuliert."

Andy Kern vor seinem Beisl. Helmut Graf

Nicht nur das Herumtüfteln an ausgefallenen Speisen macht Kern Spaß – vor allem das Plaudern über die Mahlzeiten und die persönlichen Geschichten dahinter bewegen ihn jedes Mal aufs Neue. Auch nach mittlerweile gut fünf Jahren ist das Konzept niemandem langweilig geworden – noch immer werden rund zweimal in der Woche Lieblingsgerichte gezaubert, zur Freude aller Beteiligten.