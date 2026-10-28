i Rose May Alaba überraschte ihre Fans mit einem Auftritt! Sabine Hertel Für 100 Gäste Überraschung! Rose May Alaba trat bei Mäci-Party auf Ein Abend, der es in sich hatte: Am Wiener Handelskai wartete auf Mäcci-Fans eine besondere Überraschung – und die hatte ordentlich Feuer. Von Wien Heute 28.10.2026, 22:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Damit hatten die Gäste wohl nicht gerechnet: Am Dienstagabend wurde das McDonald’s-Restaurant am Wiener Handelskai zur Bühne für Musikerin Rose May Alaba. Bei einer exklusiven Tasting-Party konnten Fans nicht nur drei neue scharfe Dips probieren, sondern erlebten kurz vor 18 Uhr auch einen überraschenden Auftritt der Künstlerin.

Die ersten 100 Newsletter-Abonnenten vor Ort durften bei der Veranstaltung im kürzlich wiedereröffneten Restaurant dabei sein. Auf dem Speiseplan standen Chicken McNuggets, Pommes und Softdrinks – dazu gab es die neuen Dips Creamy Sriracha, Hot BBQ Firecracker und Ultra Spicy zum Testen.

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Rose May Alaba überrascht ihre Fans

Der Höhepunkt folgte kurz vor 18 Uhr: Rose May Alaba kam persönlich vorbei und überraschte ihre Community mit einem Live-Set aus drei Songs.

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"Danke für deine Energy, deine Leidenschaft und diesen großartigen Gig. Das war ein Abend, den wir alle so schnell nicht vergessen werden", bedankte sich Alina Höflechner, Digital Engagement Specialist bei McDonald’s Österreich, bei der Künstlerin. Sie führte durch den Abend.

Zum Abschluss erhielten alle Gäste ein Goodie Bag mit limitierten Merch-Artikeln und Fan-Accessoires im Rose-May-x-Mäcci-Design.

Drei Dips – von mild bis extrem scharf

Die Limited Edition "From Rose May with Heat" ist seit 20. Oktober bei McDonald’s Österreich erhältlich. Das Set besteht aus den drei Dips Creamy Sriracha, Hot BBQ Firecracker und Ultra Spicy. Rose May Alaba hat das Line-up im glamourösen Design mitentwickelt.

Die Aktion wird von weiteren scharfen Produkt-Highlights begleitet. Informationen zu Aktionen und möglichen Merch-Gewinnen gibt es in der McDonald’s-App, im Newsletter und auf Instagram. Die Limited Edition ist erhältlich, solange der Vorrat reicht.