i Linie 71 fährt bis zum Zentralfriedhof in Wien Wiener Linien/Helmer Bus und Bim Allerheiligen: Öffis in Wien sind nun öfter unterwegs Zu Allerheiligen am 1. November verstärken die Wiener Linien ihr Angebot. Zahlreiche Busse und Bim-Linien fahren öfter zu Wiens Friedhöfen. Von Thomas Peterthalner 28.10.2026, 10:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer zu Allerheiligen seiner verstorbenen Angehörigen am Friedhof gedenken möchte, kommt mit den Öffis leichter ans Ziel. Die Wiener Linien verdichten am 1. November ihre Intervalle. Vor allem die Verbindungen zu den Wiener Friedhöfen werden verstärkt.

Bims fahren öfter zum Zentralfriedhof

Zum Wiener Zentralfriedhof bringen die Straßenbahnlinien 11 und 71 die Fahrgäste. Beide Linien sind zu Allerheiligen tagsüber in dichteren Intervallen unterwegs. Eine wichtige Änderung gibt es bei der Linie 11: Sie startet am 1. November bereits gegen 7 Uhr statt wie sonst um 9 Uhr.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Buslinien werden verstärkt

Nicht nur zum Zentralfriedhof gibt es zusätzliche Verbindungen. Auch auf zahlreichen Buslinien wird das Angebot ausgeweitet. Die Linien 38B und 39B sind am 1. November von etwa 8 bis 17 Uhr im Einsatz. Sie bringen Fahrgäste zu den Friedhöfen Nußdorf, Heiligenstadt und Sievering.

Die Bilder des Tages i ?

Kürzere Intervalle

Wer zum Neustifter Friedhof möchte, kann den 41A nutzen. Dieser fährt zu Allerheiligen in kürzeren Intervallen. Auch die Buslinien 46A und 46B zum Ottakringer Friedhof werden verstärkt. Zum Baumgartner Friedhof fährt der 47A ebenfalls in dichteren Intervallen. Hier fährt der Bus schon ab 6.30 Uhr

Besonders früh startet das verstärkte Angebot beim Südwestfriedhof. Die Buslinie 63A ist am 1. November bereits ab 6.30 Uhr im 10-Minuten-Takt unterwegs. Wer seinen Friedhofsbesuch planen möchte, findet alle aktuellen Abfahrtszeiten und Verbindungen auf der Website der Wiener Linien.



