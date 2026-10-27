i 25 Hunde konnten erfolgreich im Tierquartier Wien vermittelt werden. iStock (Symbolbild) Freude im Tierquartier Hunde-Wunder in Wien: Über 25 Vierbeiner vermittelt Wegen Bauarbeiten suchte das Tierquartier Wien Pflegeplätze für Hunde. Doch die Aktion brachte einen unerwarteten Erfolg. Von Wien Heute 27.10.2026, 13:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Damit hatte im Tierquartier Wien wohl niemand gerechnet! Eigentlich suchte das Tierheim wegen eines Wasserschadens und bevorstehender Bauarbeiten im Hundebereich nur vorübergehende Pflegeplätze. Doch die Aktion entwickelte sich zu einer echten Erfolgsgeschichte. Mehr als 900 Tierfreunde meldeten sich, um einem Vierbeiner ein Zuhause auf Zeit zu schenken.

Fixes Zuhause für 25 Hunde

Die enorme Hilfsbereitschaft und die große Aufmerksamkeit hatten einen überraschenden Nebeneffekt: Über 25 Hunde fanden in den vergangenen Wochen sogar ein Zuhause für immer. Aus dem Wunsch, vorübergehend zu helfen, wurde für viele Menschen die Entscheidung, einen Hund dauerhaft aufzunehmen.

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"Hätten wir uns nicht träumen lassen!"

"Wir haben Menschen gesucht, die unseren Hunden während der Bauarbeiten ein Zuhause auf Zeit schenken. Dass dadurch so viele ein Zuhause für immer finden würden, hätten wir uns nicht träumen lassen", freut sich Thomas Benda, Betriebsleiter des Tierquartiers Wien.

Aktion "Tapetenwechsel" öffnet Türen in ein neues Zuhause. Tierquartier Wien

Für das Team sei jeder Auszug ein besonderer Moment. "Zu wissen, dass ein Hund endlich seine Menschen gefunden hat und nicht mehr warten muss, bedeutet uns unglaublich viel", so Benda.

Rückgang bei Hunden

Auch die vorübergehende Unterbringung läuft bereits auf Hochtouren. Vier Hunde genießen aktuell ihren "Tapetenwechsel" bei Pflegefamilien. Bis zum 7. November sind sieben weitere Kennenlerntermine geplant. Stimmen Chemie und Voraussetzungen, könnten insgesamt zehn Hunde die Bauarbeiten außerhalb des Tierheims verbringen.

Die Bilanz kann sich sehen lassen: Insgesamt haben in den vergangenen Wochen mehr als 30 Hunde das Tierquartiers verlassen, entweder vorübergehend oder für immer. Zu Beginn der Aktion lebten noch rund 120 Hunde im Tierheim, mittlerweile sind es nur noch etwa 90. So niedrig war der Hundebestand schon seit Langem nicht mehr.

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Schwere Zeiten für Listenhunde

Doch nicht für alle Vierbeiner hat sich bisher ein neues Zuhause gefunden. Besonders schwer haben es Hunde, die teilweise schon seit Jahren auf eine Vermittlung warten. Auch sogenannte Listenhunde kämpfen häufig mit Vorurteilen, die ihre Chancen auf ein neues Zuhause erschweren. Das Team hofft deshalb, dass die große Aufmerksamkeit weiter anhält und auch jene Hunde eine Chance bekommen, die bisher kaum jemand beachtet hat.