Mamma Mia! Wiener Lokal kreiert erste "Tiramisu-Pizza"

Pizza zur Nachspeise – das gibt es jetzt in der Pizzeria Pozzouli 3.0 in der Reinprechtsdorferstraße (Wien-Margareten). Das Restaurant hat Wiens erste "Tiramisu-Pizza" auf der Karte. Wer nach der salzigen Variante des italienischen Klassikers noch immer nicht genug hat, kann sich nun eine der beliebtesten Nachspeisen ebenfalls in Pizza-Form bestellen!

Tiramisu trifft Pizza

Warnung: Alleine ist diese Portion wohl kaum zu schaffen. "Meistens teilen sich mindestens zwei Leute die Pizza", verrät Chef Danilo im Gespräch mit "Heute" lachend. Auf den Teig kommt zuerst ein Gemisch aus Wasser und Zucker, dann kommt die Kreation erst einmal in den Pizzaofen.

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Anschließend werden Creme und eine Tasse Espresso großzügig verteilt, bevor es mit einer weiteren Schicht Tiramisu-Creme weitergeht. Und wie bei einem waschechten Tiramisu darf eines am Ende nicht fehlen: eine ordentliche Schicht Kakao und ein paar Kaffeebohnen als Deko.

Die erste Tiramisu-Pizza i ?

Salzig, süß und reichhaltig

Geteilt wird das reichhaltige Dessert mit einer eigenen Schere, bevor es ans Eingemachte geht. Mit der Hand kann man die Tiramisu-Pizza nur schwer essen, zu dünn ist der Teig, zu schwer die Creme. Aber mit Messer und Gabel isst sie sich gleich leichter – der leicht salzige Teig passt gut zu der zuckersüßen Creme.

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Wer die süße Pizza als Hauptgericht bestellt, schafft vielleicht die Hälfte. Als Nachspeise waren beim "Heute"-Test maximal zwei Stückchen möglich. Preislich liegt die Eigenkreation des Hauses Pozzouli bei 15 Euro – durchaus angemessen für die Portionsgröße.