i Eine gründliche Reinigung der Brunnen steht jedes Jahr auf dem Programm. Wiener Wasser Stadt startet Arbeiten Wien schickt 1.800 Trinkbrunnen in die Winterpause Die Stadt Wien schickt 1.800 Trinkbrunnen und 55 Denkmalbrunnen in die Winterpause. In den ersten Bezirken wird bereits das Wasser abgedreht. Von Niklas Burger 26.10.2026, 18:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auch wenn die Temperaturen derzeit noch nicht unbedingt an den Winter erinnern, bereitet sich Wien bereits auf die kalte Jahreszeit vor. Seit Ende Oktober werden in der Bundeshauptstadt insgesamt 1.855 Brunnen schrittweise außer Betrieb genommen. Darunter befinden sich 1.800 öffentliche Trinkbrunnen und 55 Denkmalbrunnen.

Trinkbrunnen in der City

Den Anfang machen die Brunnen am Stadtrand. Dort sinken die Temperaturen erfahrungsgemäß früher unter die Nullgradgrenze. Die Trinkbrunnen in der Inneren Stadt bleiben hingegen am längsten in Betrieb.

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Eine Ausnahme gibt es allerdings: Der bekannte Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz wird bereits ab Anfang November winterfest gemacht. Aufgrund seines großen Beckens sind die Arbeiten dort besonders aufwendig und dauern entsprechend länger.

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"Das Einwintern kann je nach Brunnen anspruchsvoll und zeitintensiv sein. Wir müssen daher Ende Oktober damit starten, Wiens Brunnen in die Winterpause zu schicken", erklärt Wiener-Wasser-Chef Paul Hellmeier.

So werden die Brunnen winterfest gemacht

Damit die Anlagen den Winter unbeschadet überstehen, wird zunächst das Wasser vollständig abgelassen. So soll verhindert werden, dass gefrierendes Wasser Schäden verursacht. Bei den historischen Denkmalbrunnen ist der Aufwand noch größer. Die Becken werden gründlich gereinigt, Wasserdüsen und Überläufe entfernt und anschließend spezielle Abdeckungen angebracht.

Wer beim Spazierengehen oder Sporteln auf einen öffentlichen Trinkbrunnen angewiesen ist, sollte sich daher in den kommenden Wochen besser eine eigene Wasserflasche mitnehmen. Bis das Wasser wieder sprudelt, dauert es noch einige Monate. Erst im Frühjahr 2027 werden die Trink- und Denkmalbrunnen schrittweise wieder in Betrieb genommen.