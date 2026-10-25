i Warteschlange beim Hotel Sacher: Touristen stürmen in den Herbstferien Wien. Helmut Graf Jedes 4. Zimmer leer Mehr Touristen – aber Umsatzminus für Wiener Hotels In Wien gab es im September 1,8 Millionen Nächtigungen. Doch trotz steigender Gästezahlen mussten die Hotels zuletzt ein Umsatzminus hinnehmen. Von Niklas Burger 25.10.2026, 14:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Bundeshauptstadt Wien steht bei Touristen aus aller Welt hoch im Kurs. Im September 2026 wurden insgesamt 1.825.000 Nächtigungen gezählt. Das entspricht einem Plus von vier Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Seit Jahresbeginn kommt Wien damit bereits auf knapp 14,9 Millionen Übernachtungen, ebenfalls ein Zuwachs von vier Prozent.

Mehr Gäste, weniger Umsatz

Doch die aktuellen Zahlen zeigen auch eine andere Entwicklung: Obwohl immer mehr Gäste nach Wien kommen, mussten die Beherbergungsbetriebe zuletzt einen Umsatzrückgang hinnehmen.

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Diese Touristen kommen besonders oft nach Wien

Die meisten Übernachtungen entfielen im September erneut auf Gäste aus dem Nachbarland Deutschland. Insgesamt wurden 354.000 Nächtigungen gezählt, vier Prozent mehr als im Vorjahr. Auf Platz zwei folgen Gäste aus Österreich mit 312.000 Übernachtungen, ein Plus von sechs Prozent. Dahinter liegen die USA mit 149.000 Nächtigungen und einem Zuwachs von neun Prozent.

Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SP): "Tourismus in Wien stabil." Denise Auer

Viele Gäste aus China

Besonders auffällig ist die Entwicklung bei Gästen aus China. Ihre Nächtigungszahlen stiegen um 23 Prozent auf 40.000. Auch Polen legte mit einem Plus von 14 Prozent deutlich zu. Rückläufig waren hingegen die Nächtigungen aus Großbritannien mit einem Minus von elf Prozent.

5 Prozent weniger Umsatz

Im August erwirtschafteten Wiens Beherbergungsbetriebe einen Netto-Nächtigungsumsatz von rund 109,2 Millionen Euro. Das sind fünf Prozent weniger als im August des Vorjahres. Über das gesamte bisher erfasste Jahr fällt die Bilanz allerdings positiv aus. Zwischen Jänner und August nahmen die Betriebe rund 867,2 Millionen Euro ein. Das entspricht einem Plus von einem Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025.

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Jedes vierte Hotelzimmer bleibt leer

Die durchschnittliche Auslastung der Wiener Hotelzimmer lag im September bei rund 74 Prozent und damit auf dem Niveau des Vorjahres. Bei den Hotelbetten betrug die Auslastung 57,4 Prozent. Gleichzeitig wächst das Angebot: Im September standen in Wien rund 86.200 Hotelbetten zur Verfügung. Das sind etwa 2.800 mehr als noch ein Jahr zuvor.

Novak: "Tourismus stabil"

Wiens Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SP) sieht die Entwicklung im Ganzen positiv. "Wiens Tourismus zeigt sich auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten stabil", erklärt sie. Entscheidend sei nicht allein die Zahl der Gäste, sondern auch die wirtschaftliche Wertschöpfung und die Lebensqualität der Wiener Bevölkerung.