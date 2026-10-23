i Der Ring wird gleich an zwei Tagen teilweise gesperrt. zVg (Archiv) Bundesheer-Schau Nationalfeiertag sorgt für Mega-Sperre am Ring Wegen der Bundesheer-Leistungsschau zum Nationalfeiertag müssen sich Autofahrer in Wien auf umfangreiche Verkehrssperren einstellen. Von Wien Heute 23.10.2026, 10:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Nationalfeiertag wird die Wiener Innenstadt wieder zur Bühne für das Bundesheer. Die traditionelle Leistungsschau lockt zahlreiche Besucher an, sorgt aber auch für Verkehrsbehinderungen. Autofahrer müssen sich bereits ab Sonntag (25. Oktober) auf umfangreiche Straßensperren einstellen.

Ring an zwei Tagen gesperrt

Wegen der Leistungsschau wird die Ringstraße zwischen Operngasse und Schottengasse an gleich zwei Tagen für den Verkehr gesperrt. Am Sonntag (25. Oktober) gilt die Sperre von 7 bis voraussichtlich 18 Uhr. Am Nationalfeiertag (26. Oktober) ist der Abschnitt von 8 bis etwa 20 Uhr nicht befahrbar.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Bilder des Tages i ?

Auch auf den Zufahrtsstraßen zu den Veranstaltungsorten kommt es zu Einschränkungen. Betroffen sind die Kreuzungen Hohenstaufengasse/Helferstorferstraße, Hohenstaufengasse/Rockhgasse, Wipplinger Straße/Helferstorferstraße, Wipplinger Straße/Renngasse sowie der Bereich Michaelerplatz/Michaelerkuppel.

Hier werden Autofahrer umgeleitet

Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss großräumig ausweichen. Die Umleitung führt über die Zweierlinie: von der Operngasse über die Friedrichstraße, den Getreidemarkt, die Museumstraße und die Landesgerichtsstraße bis zur Maria-Theresien-Straße.

Besucher sollen auf Öffis umsteigen

Wer die Leistungsschau besuchen möchte, sollte das Auto besser stehen lassen. Parkplätze in der Innenstadt sind ohnehin knapp, durch die Veranstaltung wird die Suche nach einem freien Stellplatz noch schwieriger.

Besuchern empfiehlt der ÖAMTC deshalb, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Wer aus den Bundesländern nach Wien kommt, sollte auf eine der Park-and-Ride-Anlagen (P&R) ausweichen und von dort mit den Öffis weiterfahren.