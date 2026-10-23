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Leistungsschau des Bundesheeres am Heldenplatz anlässlich des Nationalfeiertages.
Leistungsschau des Bundesheeres am Heldenplatz anlässlich des Nationalfeiertages.
Helmut Graf
Langes Wochenende

Party, Panzer & Kürbisse – Wien hat ein volles Programm

Von der Viennale über das Bundesheer bis zur Gürtel Connection: In Wien warten am verlängerten Wochenende mehrere große Highlights.
Von Niklas Burger
23.10.2026, 06:00
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Das verlängerte Wochenende von 23. bis 26. Oktober hat es in sich: Filmfans kommen bei der Viennale auf ihre Kosten, Rapid kämpft in Hütteldorf um Punkte und am Gürtel wird für den guten Zweck gefeiert. Auch für Familien gibt es Einiges zu entdecken. Das sind die wichtigsten Veranstaltungstipps.

Viennale bringt großes Kino nach Wien

Filmfans aufgepasst! Seit Donnerstag (22. Oktober) läuft die 64. Viennale. Bis 3. November verwandeln sich Wiens Kinos wieder in Treffpunkte für internationale Filmstars, Regisseure und Kinobegeisterte. Gezeigt werden aktuelle Produktionen, Dokumentarfilme und Klassiker der Filmgeschichte.

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Viennale 2026

Wann: 22. Oktober bis 3. November

Wo: Verschiedene Wiener Kinos, Partys im Funkhaus Wien

Eintritt: Je nach Film und Veranstaltung

Web: viennale.at

"Die andere Seite" feiert am 23.10. im Gartenbaukino unter Anwesenheit von Nina Hoss Premiere.
"Die andere Seite" feiert am 23.10. im Gartenbaukino unter Anwesenheit von Nina Hoss Premiere.
Trimafilm/Florian Strandl/X Verleih

Bundesheer-Schau am Heldenplatz

Panzer, Soldaten und jede Menge Militärtechnik – Rund um den Nationalfeiertag am Montag (26.10.) verwandelt das Bundesheer die Wiener Innenstadt in eine große Leistungsschau. Bereits am Samstag und Sonntag können Besucher am Heldenplatz bei der "Leistungsschau kompakt" einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Leistungsschau des Bundesheeres

Wann: Samstag, 24., bis Montag, 26. Oktober

Wo: Heldenplatz und vor dem Burgtheater, 1010 Wien

Eintritt: frei

Web: bundesheer.at

Über 200 Kürbissorten beim Fest am Himmel

Herbststimmung mit Blick über Wien gibt es am Wochenende in Döbling. Von Samstag bis Montag verwandelt sich das Gelände am Himmel wieder in ein Paradies für Kürbisfans. Mehr als 200 Kürbissorten warten darauf, entdeckt, gekauft oder geschnitzt zu werden.

Spaß für Groß und Klein wird am Himmel geboten.
Spaß für Groß und Klein wird am Himmel geboten.
Denise Auer

Kürbisfest Am Himmel

Wann: Samstag, 24., bis Montag, 26. Oktober, jeweils 10 bis 18 Uhr

Wo: Am Himmel, Himmelstraße 125, 1190 Wien

Eintritt: frei

Web: himmel.at

Rapid will gegen Austria Lustenau nachlegen

Fußballfans zieht es am Samstagabend nach Hütteldorf. Der SK Rapid empfängt um 19.30 Uhr Austria Lustenau im Allianz-Stadion. Die Grün-Weißen sind stark in die Saison gestartet und möchten ihre Erfolgsserie vor heimischem Publikum fortsetzen.

SK Rapid gegen Austria Lustenau

Wann: Samstag, 24. Oktober, 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr

Wo: Allianz Stadion, Gerhard-Hanappi-Platz 1, 1140 Wien

Eintritt: Tickets im Vorverkauf erhältlich

Web: skrapid.at

Gürtel Connection feiert für den guten Zweck

Am Sonntag wird der Wiener Gürtel wieder zur großen Partymeile. Die Gürtel Connection geht in ihre 19. Ausgabe und verbindet Musik, Nachtleben und soziales Engagement. In 14 Lokalen sorgen mehr als 60 Live-Acts und DJs für Stimmung.

Gürtel Connection #19

Wann: Sonntag, 25. Oktober

Wo: 14 Lokale am Wiener Gürtel

Eintritt: freie Spende

Web: guertelconnection.at

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Bei spektakulären Vorführungen erfahren die Besucher*innen des Wiener Sicherheitsfestes wie sie auch in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf bewahren.
Bei spektakulären Vorführungen erfahren die Besucher*innen des Wiener Sicherheitsfestes wie sie auch in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf bewahren.
Marlena König

Wiener Sicherheitsfest 2026

Wann: Sonntag, 25., und Montag, 26. Oktober, jeweils 9 bis 16 Uhr

Wo: Rathausplatz, 1010 Wien

Eintritt: frei

Web: wien.gv.at/sicherheitsfest

Blaulicht-Spektakel am Wiener Rathausplatz

Polizei, Feuerwehr und Rettung zeigen am Sonntag und Montag beim Wiener Sicherheitsfest ihr Können. Bei Österreichs größter Sicherheitsleistungsschau können Besucher Einsatzfahrzeuge bestaunen, den ÖAMTC-Notarzthubschrauber besichtigen und mit der Feuerwehr-Drehleiter hoch hinausfahren.

nibu, 23.10.2026, 06:00
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