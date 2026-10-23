i Leistungsschau des Bundesheeres am Heldenplatz anlässlich des Nationalfeiertages. Helmut Graf Langes Wochenende Party, Panzer & Kürbisse – Wien hat ein volles Programm Von der Viennale über das Bundesheer bis zur Gürtel Connection: In Wien warten am verlängerten Wochenende mehrere große Highlights. Von Niklas Burger 23.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das verlängerte Wochenende von 23. bis 26. Oktober hat es in sich: Filmfans kommen bei der Viennale auf ihre Kosten, Rapid kämpft in Hütteldorf um Punkte und am Gürtel wird für den guten Zweck gefeiert. Auch für Familien gibt es Einiges zu entdecken. Das sind die wichtigsten Veranstaltungstipps.

Die Bilder des Tages i ?

Viennale bringt großes Kino nach Wien

Filmfans aufgepasst! Seit Donnerstag (22. Oktober) läuft die 64. Viennale. Bis 3. November verwandeln sich Wiens Kinos wieder in Treffpunkte für internationale Filmstars, Regisseure und Kinobegeisterte. Gezeigt werden aktuelle Produktionen, Dokumentarfilme und Klassiker der Filmgeschichte.

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Viennale 2026 Wann: 22. Oktober bis 3. November Wo: Verschiedene Wiener Kinos, Partys im Funkhaus Wien Eintritt: Je nach Film und Veranstaltung Web: viennale.at

"Die andere Seite" feiert am 23.10. im Gartenbaukino unter Anwesenheit von Nina Hoss Premiere. Trimafilm/Florian Strandl/X Verleih

Bundesheer-Schau am Heldenplatz

Panzer, Soldaten und jede Menge Militärtechnik – Rund um den Nationalfeiertag am Montag (26.10.) verwandelt das Bundesheer die Wiener Innenstadt in eine große Leistungsschau. Bereits am Samstag und Sonntag können Besucher am Heldenplatz bei der "Leistungsschau kompakt" einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Leistungsschau des Bundesheeres Wann: Samstag, 24., bis Montag, 26. Oktober Wo: Heldenplatz und vor dem Burgtheater, 1010 Wien Eintritt: frei Web: bundesheer.at

Über 200 Kürbissorten beim Fest am Himmel

Herbststimmung mit Blick über Wien gibt es am Wochenende in Döbling. Von Samstag bis Montag verwandelt sich das Gelände am Himmel wieder in ein Paradies für Kürbisfans. Mehr als 200 Kürbissorten warten darauf, entdeckt, gekauft oder geschnitzt zu werden.

Spaß für Groß und Klein wird am Himmel geboten. Denise Auer

Kürbisfest Am Himmel Wann: Samstag, 24., bis Montag, 26. Oktober, jeweils 10 bis 18 Uhr Wo: Am Himmel, Himmelstraße 125, 1190 Wien Eintritt: frei Web: himmel.at

Rapid will gegen Austria Lustenau nachlegen

Fußballfans zieht es am Samstagabend nach Hütteldorf. Der SK Rapid empfängt um 19.30 Uhr Austria Lustenau im Allianz-Stadion. Die Grün-Weißen sind stark in die Saison gestartet und möchten ihre Erfolgsserie vor heimischem Publikum fortsetzen.

SK Rapid gegen Austria Lustenau Wann: Samstag, 24. Oktober, 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr Wo: Allianz Stadion, Gerhard-Hanappi-Platz 1, 1140 Wien Eintritt: Tickets im Vorverkauf erhältlich Web: skrapid.at

Gürtel Connection feiert für den guten Zweck

Am Sonntag wird der Wiener Gürtel wieder zur großen Partymeile. Die Gürtel Connection geht in ihre 19. Ausgabe und verbindet Musik, Nachtleben und soziales Engagement. In 14 Lokalen sorgen mehr als 60 Live-Acts und DJs für Stimmung.

Gürtel Connection #19 Wann: Sonntag, 25. Oktober Wo: 14 Lokale am Wiener Gürtel Eintritt: freie Spende Web: guertelconnection.at

Bei spektakulären Vorführungen erfahren die Besucher*innen des Wiener Sicherheitsfestes wie sie auch in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf bewahren. Marlena König

Wiener Sicherheitsfest 2026 Wann: Sonntag, 25., und Montag, 26. Oktober, jeweils 9 bis 16 Uhr Wo: Rathausplatz, 1010 Wien Eintritt: frei Web: wien.gv.at/sicherheitsfest

Blaulicht-Spektakel am Wiener Rathausplatz

Polizei, Feuerwehr und Rettung zeigen am Sonntag und Montag beim Wiener Sicherheitsfest ihr Können. Bei Österreichs größter Sicherheitsleistungsschau können Besucher Einsatzfahrzeuge bestaunen, den ÖAMTC-Notarzthubschrauber besichtigen und mit der Feuerwehr-Drehleiter hoch hinausfahren.