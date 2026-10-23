Party, Panzer & Kürbisse – Wien hat ein volles Programm

Das verlängerte Wochenende von 23. bis 26. Oktober hat es in sich: Filmfans kommen bei der Viennale auf ihre Kosten, Rapid kämpft in Hütteldorf um Punkte und am Gürtel wird für den guten Zweck gefeiert. Auch für Familien gibt es Einiges zu entdecken. Das sind die wichtigsten Veranstaltungstipps.
Filmfans aufgepasst! Seit Donnerstag (22. Oktober) läuft die 64. Viennale. Bis 3. November verwandeln sich Wiens Kinos wieder in Treffpunkte für internationale Filmstars, Regisseure und Kinobegeisterte. Gezeigt werden aktuelle Produktionen, Dokumentarfilme und Klassiker der Filmgeschichte.
Wann: 22. Oktober bis 3. November
Wo: Verschiedene Wiener Kinos, Partys im Funkhaus Wien
Eintritt: Je nach Film und Veranstaltung
Web: viennale.at
Panzer, Soldaten und jede Menge Militärtechnik – Rund um den Nationalfeiertag am Montag (26.10.) verwandelt das Bundesheer die Wiener Innenstadt in eine große Leistungsschau. Bereits am Samstag und Sonntag können Besucher am Heldenplatz bei der "Leistungsschau kompakt" einen Blick hinter die Kulissen werfen.
Wann: Samstag, 24., bis Montag, 26. Oktober
Wo: Heldenplatz und vor dem Burgtheater, 1010 Wien
Eintritt: frei
Web: bundesheer.at
Herbststimmung mit Blick über Wien gibt es am Wochenende in Döbling. Von Samstag bis Montag verwandelt sich das Gelände am Himmel wieder in ein Paradies für Kürbisfans. Mehr als 200 Kürbissorten warten darauf, entdeckt, gekauft oder geschnitzt zu werden.
Wann: Samstag, 24., bis Montag, 26. Oktober, jeweils 10 bis 18 Uhr
Wo: Am Himmel, Himmelstraße 125, 1190 Wien
Eintritt: frei
Web: himmel.at
Fußballfans zieht es am Samstagabend nach Hütteldorf. Der SK Rapid empfängt um 19.30 Uhr Austria Lustenau im Allianz-Stadion. Die Grün-Weißen sind stark in die Saison gestartet und möchten ihre Erfolgsserie vor heimischem Publikum fortsetzen.
Wann: Samstag, 24. Oktober, 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr
Wo: Allianz Stadion, Gerhard-Hanappi-Platz 1, 1140 Wien
Eintritt: Tickets im Vorverkauf erhältlich
Web: skrapid.at
Am Sonntag wird der Wiener Gürtel wieder zur großen Partymeile. Die Gürtel Connection geht in ihre 19. Ausgabe und verbindet Musik, Nachtleben und soziales Engagement. In 14 Lokalen sorgen mehr als 60 Live-Acts und DJs für Stimmung.
Wann: Sonntag, 25. Oktober
Wo: 14 Lokale am Wiener Gürtel
Eintritt: freie Spende
Web: guertelconnection.at
Wann: Sonntag, 25., und Montag, 26. Oktober, jeweils 9 bis 16 Uhr
Wo: Rathausplatz, 1010 Wien
Eintritt: frei
Polizei, Feuerwehr und Rettung zeigen am Sonntag und Montag beim Wiener Sicherheitsfest ihr Können. Bei Österreichs größter Sicherheitsleistungsschau können Besucher Einsatzfahrzeuge bestaunen, den ÖAMTC-Notarzthubschrauber besichtigen und mit der Feuerwehr-Drehleiter hoch hinausfahren.