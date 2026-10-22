i Wiener geben 20 Millionen Euro für das Gruselfest aus. Sabine Hertel Süßes, Saures, Kostüme Halloween-Boom! Wiener geben 20 Millionen Euro aus Rund 20 Millionen Euro lassen sich die Wiener das Gruselfest heuer kosten. Besonders die Jungen sind im Halloween-Fieber. Von Wien Heute 22.10.2026, 11:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Süßigkeiten, Kostüme und jede Menge Gruseldeko: Halloween lässt sich Wien heuer einiges kosten. Rund 20 Millionen Euro geben die Wiener für das Gruselfest am 31. Oktober aus. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien. Wer für Halloween einkauft, lässt dafür im Schnitt 50 Euro springen.

Zwei Drittel der Jungen feiern Halloween

Besonders bei den Jüngeren ist die Begeisterung groß. Gleich 66 Prozent der 15- bis 29-Jährigen wollen heuer Halloween feiern. Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es immerhin noch 63 Prozent. Erst bei den älteren Generationen nimmt die Feierlaune ab.

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"Mit rund 20 Millionen Euro ist Halloween zwar deutlich kleiner als Mutter- oder Vatertag. Bemerkenswert ist aber, wie selbstverständlich das Fest für die junge Generation geworden ist: Zwei Drittel der unter 30-Jährigen feiern. Damit ist Halloween auch für den Handel zu einem wichtigen Konsumanlass geworden", erklärt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.

Süßigkeiten stehen ganz oben

Besonders gefragt ist alles, was süß ist. 89 Prozent der Halloween-Käufer decken sich mit Süßigkeiten ein. Dahinter folgen Kostüme (46 Prozent), Gruseldekoration (37 Prozent) und Zierkürbisse (34 Prozent). Auch Schminke, Schmuck und andere Accessoires landen bei 28 Prozent im Einkaufskorb.

Dabei wird längst nicht mehr nur für die eigene Halloween-Party eingekauft. Sieben von zehn Wienern wollen am 31. Oktober Süßigkeiten oder kleine Geschenke an verkleidete Kinder verteilen. In Haushalten mit Kindern planen 60 Prozent, selbst auf "Süßes oder Saures"-Tour zu gehen und von Tür zu Tür zu ziehen.

Von Hexen bis zu Gruselfiguren

Auch bei den Verkleidungen und der Dekoration darf es ordentlich schaurig werden. Während Hexen, Vampire und Skelette weiterhin zu den Klassikern zählen, sorgen aktuelle Filme und Serien für neue Kostümideen. In den Wohnungen kommen neben Kürbissen und Spinnennetzen zunehmend auch leuchtende oder bewegliche Gruselfiguren zum Einsatz.

"Zu Halloween wird längst nicht mehr nur genascht, das Gruselfest wird immer mehr inszeniert. Manche Wohnung schaut Ende Oktober kurzfristig aus wie eine Außenstelle vom Gruselkabinett", sagt Gumprecht.

Wiener kaufen lieber im Geschäft

Von der Halloween-Begeisterung profitiert vor allem der heimische Handel. Laut Umfrage wollen 85 Prozent der Halloween-Käufer ihre Besorgungen direkt im Geschäft erledigen. 38 Prozent bestellen zumindest einen Teil ihrer Einkäufe online.