Zehn Meter unter Wien – so gruselig wird Halloween

"Wir brauchen keinen Kitsch aus den USA, wir haben in Wien seit 2.000 Jahren eine richtig mystische Unterwelt", schmunzelt Lukas Arnold. Der 28-Jährige bietet mit seinem Verein "Unter Wien" Führungen durch die Keller Wiens an.

Totenköpfe im Kerzenschein

Dabei ist ihm vor allem wichtig, Geschichte zu vermitteln. "Bei uns gibt es keine Geisterbahn oder Horrorclowns. Wenn man aber im Schein von 80 Jahre alten, originalen Bunkerlaternen durch die Keller geht und gruselige Geschichten hört, fühlt es sich schon fast realistisch an." Bis zu 15 Meter tief gehen die Keller von "Unter Wien", wo sich alte Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg finden. Zu sehen sind etwa alte Aborte, im Bunker sind noch Trinkflaschen, Reste von Schuhen oder Konservendosen aus einer anderen Zeit.

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In der sogenannten "Gruft" wimmelt es nur so von Totenköpfen, Kerzenschein sorgt für die passende Stimmung. Übrigens: Auch Kommissar Rex war hier schon zu Gast – eine Folge der Neuauflage der Serie wurde im Keller gedreht.

"Wer Vergangenheit nicht kennt, ist verurteilt sie zu wiederholen"

Zu Halloween ist quasi "Hochsaison" – geplant sind zwei 120 minütige Spezialführungen (34 Euro), erstmals mit Fremdenführern. Arnold führt als Nachtwächter Willibald durch die Räumlichkeiten, die Fremdenführer berichten von Henkern, Alchemisten und Tempelrittern. Jeweils um 17 und um 19 Uhr finden die Führungen statt. Aufgrund der großen Nachfrage werden ähnliche Touren einmal pro Monat angeboten.

Arnold selbst befasst sich seit fast zehn Jahren mit der historischen Wiener Unterwelt: "Ich wollte mit 18 mehr über Zeitgeschichte erfahren. Meine Großeltern haben den Krieg erlebt und ich wollte wissen, was sie in meinem Alter gemacht haben. Ich habe das Glück, in der längsten Friedensperiode zu leben, das hatten sie nicht", sagt er. Die meiste Zeit verbringt der Fotograf in Archiven und in Gesprächen mit Zeitzeugen. Seit drei Jahren gibt es den Verein "Unter Wien". Das Motto: Wer die Vergangenheit nicht kennt, ist verurteilt, sie zu wiederholen.

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"Manchmal läuft mir kalter Schauer über den Rücken"

"Auch wenn es fürchterlich ist, was passiert ist, wir können es nicht ändern. Aber wir können daraus lernen", sagt Arnold. Ihm sei es deshalb wichtig, Zeitgeschichte an authentischen Orten zu vermitteln. Er selbst wäre nicht gänzlich von Angst befreit, gibt er zu. "Ich fühle mich hier unten zwar wohl, aber wenn man mit Handylicht ganz alleine unten ist, ist es schon manchmal sehr mystisch. Und ich frage mich ab und zu, ob dieses Teil schon hier lag oder ob die Kerze schon immer an diesem Ort war", lacht er. "Dann läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken und ich bin froh, wenn ich wieder oben bin."

Ein einziges Mal habe sich ein Freund einen Scherz erlaubt: "Er meinte, ich soll eine Truhe am Ende des Kellerabteiles öffnen, da sei etwas Spannendes drin. Ich dachte an ein Dokument und entgegen sprangen mir verschimmelte Horrorclown-Puppen. Ich habe nicht damit gerechnet und hatte fast einen Herzinfarkt", schmunzelt der Wiener.

"Muss manchmal mit den Tränen kämpfen"

Aber nicht nur lustig, sondern vor allem emotional werde es bei Führungen des Öfteren. "Einmal haben wir über eine Zeitzeugin berichtet, die von einem Mann aus dem Keller gerettet wurde, als dieser sich mit Wasser füllte. Unter den Gästen war ein Mann, der die Hand hob. Er meinte, das sei sein Vater gewesen. Da wusste ich auch nicht mehr, was ich sagen soll." Manchmal müsse er mit den Tränen kämpfen, so Arnold. "Die Gespräche sind sehr emotional, vor allem mit den Zeitzeugen. Aber es ist wichtig, dass wir darüber reden und aus Fehlern lernen – um weiterhin in Frieden leben zu dürfen.