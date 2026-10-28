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Die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien verstärkt in den Wintermonaten ihre Kontrollen. (Symbolbild)
Die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien verstärkt in den Wintermonaten ihre Kontrollen. (Symbolbild)
Gruppe Sofortmaßnahmen
Kein Abstellplatz

Stadt verschärft Kontrolle von Winter-Schanigärten

Wien startet eine Kontrolloffensive: Von Schanigärten über Lokale bis zu Christkindlmärkten und Feuerwerk wird jetzt genauer hingeschaut.
Von Niklas Burger
28.10.2026, 06:45
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Mit Beginn der kalten Jahreszeit wird in Wien wieder schärfer kontrolliert. Die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien kündigte nun verstärkte Überprüfungen in mehreren Bereichen an. Im Visier stehen Winterschanigärten, Gastronomiebetriebe, Weihnachtsmärkte und der Verkauf von Feuerwerkskörpern.

Schanigärten im Visier

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Winterschanigärten. Die Stadt überprüft, ob Gastronomen die genehmigten Flächen tatsächlich für ihre Gäste nutzen. Denn immer wieder kommt es vor, dass solche Bereiche geschlossen bleiben oder lediglich als Abstellflächen dienen.

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Das Problem: Dadurch werden öffentliche Flächen blockiert, die beispielsweise auch als Parkplätze zur Verfügung stehen könnten. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit Konsequenzen rechnen. Nach einer Verwarnung droht im schlimmsten Fall sogar der Entzug der Bewilligung.

Christkindlmärkte und Feuerwerke

Mit Beginn der Adventzeit nimmt die Stadt Wien auch die Christkindlmärkte genauer unter die Lupe. Die Gruppe Sofortmaßnahmen kontrolliert dabei vor allem den illegalen Warenverkauf und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.

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Rund um Silvester wird zudem der Verkauf von Feuerwerkskörpern verstärkt überprüft. Bei früheren Kontrollen wurden bereits zahlreiche Verstöße festgestellt, darunter unsachgemäß gelagerte Feuerwerkskörper und nicht zugelassene Pyrotechnik.

nibu, 28.10.2026, 06:45
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