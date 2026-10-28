Stadt verschärft Kontrolle von Winter-Schanigärten

Mit Beginn der kalten Jahreszeit wird in Wien wieder schärfer kontrolliert. Die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien kündigte nun verstärkte Überprüfungen in mehreren Bereichen an. Im Visier stehen Winterschanigärten, Gastronomiebetriebe, Weihnachtsmärkte und der Verkauf von Feuerwerkskörpern.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Winterschanigärten. Die Stadt überprüft, ob Gastronomen die genehmigten Flächen tatsächlich für ihre Gäste nutzen. Denn immer wieder kommt es vor, dass solche Bereiche geschlossen bleiben oder lediglich als Abstellflächen dienen.
Das Problem: Dadurch werden öffentliche Flächen blockiert, die beispielsweise auch als Parkplätze zur Verfügung stehen könnten. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit Konsequenzen rechnen. Nach einer Verwarnung droht im schlimmsten Fall sogar der Entzug der Bewilligung.
Mit Beginn der Adventzeit nimmt die Stadt Wien auch die Christkindlmärkte genauer unter die Lupe. Die Gruppe Sofortmaßnahmen kontrolliert dabei vor allem den illegalen Warenverkauf und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.
Rund um Silvester wird zudem der Verkauf von Feuerwerkskörpern verstärkt überprüft. Bei früheren Kontrollen wurden bereits zahlreiche Verstöße festgestellt, darunter unsachgemäß gelagerte Feuerwerkskörper und nicht zugelassene Pyrotechnik.