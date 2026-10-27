i Kuratorin Virginia Jean vor dem speziellen 400Kg-Elefanten bei "House of Banksy" in der Meta-Stadt Denise Auer Neue Ausstellung in Wien 400 Kilo Elefant – das erwartet Banksy-Fans in Wien Die Ausstellung "House of Banksy" zeigt in Wien rund 200 Repliken der Werke des Street-Art-Stars. Kuratorin Virginia Jean verriet nun die Details. Von Niklas Burger 27.10.2026, 06:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Banksy ist zurück in Wien! Mit "House of Banksy" ist am Freitag (23. Oktober) eine neue Ausstellung rund um den weltberühmten, anonymen Straßenkünstler eröffnet worden. Großflächige Wandbilder und aufwendige Installationen erwarten die Besucher bis 28. Februar 2027 in der Metastadt in Wien-Donaustadt.

„Um alles zu zeigen, müsste man ganz Wien plakatieren.“ Virginia Jean Kuratorin von "House of Banksy"

Bei einer Führung durch die Ausstellung war von über 200 Exponaten die Rede. Viele der gezeigten Motive sind im Original längst verschwunden, wurden übermalt oder befinden sich in Privatbesitz. In Wien werden sie als detailgetreue Nachbildungen wieder erlebbar gemacht.

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Das ist bei Banksy diesmal anders

Wer bereits "The Mystery of Banksy" besucht hat, darf sich auf neue Eindrücke freuen. Die aktuelle Ausstellung "House of Banksy" setzt einen besonderen Schwerpunkt auf großflächige Wandbilder und aufwendig gestaltete Räume, die in nur elf Tagen von einem internationalen Team für den Stopp in Wien gefertigt und aufgebaut wurden.

Ein besonderer Blickfang ist diesmal ein rund 400 Kilo schwerer Elefant aus Fiberglas. Er erinnert an Banksys umstrittene Ausstellung "Barely Legal" aus dem Jahr 2006, bei der ein echter, bemalter Elefant zu sehen war. Die Wiener Nachbildung ist so groß, dass der gesamte Raum um sie herum aufgebaut werden musste.

Kritische Street-Art

Ob an der Mauer im Westjordanland oder in der Ukraine im Kriegsgebiet, Banksy's Kunst taucht meist genau dort auf, wo er Kritik platzieren will. Im walisischen Port Talbot beispielsweise führte seine Kunst, die die Luftqualität aufgrund der dort heimischen Stahlindustrie kritisiert hat, für Aufmerksamkeit und in weiterer Folge zu Verbesserungen vor Ort.

Banksys Kunst hat auf der Straße oft nur eine kurze Lebensdauer. Viele seiner Werke werden übermalt, zerstört oder sogar aus Hausmauern herausgeschnitten und verkauft. Wie viel die Bilder den Menschen vor Ort bedeuten, zeigt sich in der Ukraine. Dort sollen sich ältere Bewohner sogar beim Bewachen der Kunstwerke abwechseln, um sie vor Diebstahl zu schützen. Genau deshalb seien Ausstellungen wie "House of Banksy" so wichtig: Sie machen Werke wieder sichtbar, die im öffentlichen Raum längst verschwunden sind.

So spart man beim Eintritt

Wer die Ausstellung selbst besuchen möchte, kann beim Eintritt sparen. Mitglieder des Vorteilsclubs der Stadt Wien erhalten 20 Prozent Ermäßigung auf den Eintrittspreis. Die Details zur Aktion findest du auf der Website des Vorteilsclubs. Zusätzlich sind Kombitickets mit der Ausstellung "Bubble Planet" sowie ermäßigte Familientickets erhältlich. Alle Informationen zu den Ticketvarianten sind hier zu finden.