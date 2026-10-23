i Seit vielen Jahren führt Gastronom Patrick Holzinger das Café Siebenbrunnen. Mit seinen Aktionen sorgt er immer wieder für Aufsehen. Helmut Graf Aus nach 45 Jahren Legendäres Wiener Lokal zu – Wirt wird Ballermann-Star Nach 45 Jahren ist das Siebenbrunnencafé Geschichte. Betreiber Patrick Holzinger zieht es an den Ballermann – und tritt dort als "Bierprinz" auf. Von Newsdesk Heute 23.10.2026, 13:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Jahre 1981 eröffnete die Familie Holzinger am Siebenbrunnenplatz in Wien-Margareten das Siebenbrunnencafe, ein klassisches Wiener Beisl, wie es im Buche steht. Schon nach wenigen Jahren kam die angeschlossene Pizzeria Maria Rosa dazu, über die es zu Bier, Spritzer und Co. seither den passenden Bar-Snack gibt. Doch damit ist nun Schluss.

Schon als Kind tobte dabei Sohn Patrick in den Räumlichkeiten umher. Im Alter von 25 Jahren trat er die Nachfolge an und übernahm das Café. Durch seinen offensiven Instagram-Auftritt, Studenten-Aktionen und Bieren, die teilweise um nur 99 Cent ausgeschenkt wurden, konnte er auch eine jüngere Zielgruppe zurück ins Beisl bringen. Und auch die hier gedrehte ATV-Serie "Drunk Dates" sorgt für Aufsehen.

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Café plötzlich geschlossen

Doch seit vergangener Woche sind die Eingänge verriegelt, ein handgeschriebener Zettel informiert Gäste, dass der Betrieb geschlossen sei. Im Interview mit Margaretens Bezirksvorsteher Michael Luxenberger bestätigt er das Ende der Institution.

Und wer in den letzten Monaten die Instagram-Auftritte von Patrick Holzinger verfolgt (oder "Heute" gelesen) hat, dürfte auch schon erahnt haben, woran das liegt. Denn einen Gutteil verbringt der Wiener mittlerweile auf Mallorca und tritt dort als "Bierprinz" mit Party-Schlager auf.

"Ich lebe für diese Musik"

Dieses Hobby will Holzinger nun also zum Beruf machen. "Jetzt geht es mit der Musik weiter. Wir werden in Wien neue Lieder aufnehmen und dann nach Mallorca gehen und dort weitere Lieder aufnehmen. Darauf liegt nun mein Fokus", erklärt er gegenüber "Mein Bezirk". "Ich lebe für diese Musik."

Ein Jahr lang habe er dem Bericht zufolge nach einem neuen Betreiber gesucht, aber einfach keinen gefunden. Deshalb musste er jetzt den schweren Schritt machen und den Pachtvertrag kündigen.