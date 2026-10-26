i In den Wintermonaten braucht die Kältehilfe vermehrt Unterstützung. Caritas Menschen in Not Caritas startet Kältetelefon: Diese Nummer rettet Leben Mit den sinkenden Temperaturen startet die Caritas am 28. Oktober ihre Winternothilfe. Mehr Schlafplätze und Streetwork sollen Obdachlose schützen. Von Niklas Burger 26.10.2026, 18:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn die Temperaturen sinken, wird das Leben auf Wiens Straßen für obdachlose Menschen zur Gefahr. Die Caritas reagiert und startet am Mittwoch (28. Oktober) ihre Winternothilfe. Neben zusätzlichen Schlafplätzen und verstärkter Betreuung auf der Straße wird auch das Kältetelefon wieder aktiviert. Die Bevölkerung kann damit selbst helfen, Menschen vor dem Erfrieren zu bewahren. "Wir starten in den Wintermodus. Denn wenn die Temperaturen sinken, läuft unsere Hilfe heiß", so Caritasdirektor Klaus Schwertner.

15.500 Anrufe im Winter

Wie wichtig das Angebot ist, zeigen die Zahlen aus dem vergangenen Winter 2025. Mehr als 15.500 Mal wurde das Kältetelefon gewählt. Insgesamt konnten dadurch 490 akut obdachlose Menschen in ein Notquartier vermittelt werden.

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Auch heuer setzt die Caritas auf die Mithilfe der Wiener. Ab 28. Oktober ist das Kältetelefon unter 01/480 45 53 rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche erreichbar.

Wer einen obdachlosen Menschen bei Kälte im Freien entdeckt, kann dessen Aufenthaltsort melden. Die Streetworker der Caritas gehen den Hinweisen möglichst rasch nach, verteilen Schlafsäcke, warme Kleidung, Hygieneartikel und heiße Getränke oder vermitteln einen Schlafplatz.

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70 zusätzliche Schlafplätze für Obdachlose

Neben dem Kältetelefon wird auch das Angebot an Notquartieren ausgebaut. Gemeinsam mit dem Fonds Soziales Wien (FSW) schafft die Caritas an zwei Standorten insgesamt 70 zusätzliche Schlafplätze. Schon bisher stehen in Wien ganzjährig 1.890 Beherbergungsplätze in Notschlafstellen, Wohnhäusern und mobil betreuten Wohnungen zur Verfügung.

Doch die Nachfrage bleibt hoch. Deshalb bittet die Caritas dringend um Geld- und Sachspenden. Besonders benötigt werden Herrenunterwäsche, Schuhe, Socken, Winterjacken, Isomatten, waschbare Wolldecken und Rucksäcke. Diese können in den Sachspendenlagern der Caritas, den sogenannten "carlas", abgegeben werden.

Caritas Spendenkonto: Caritas der Erzdiözese Wien - Hilfe in Not

IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560

BIC: GIBAATWWXXX

Spendenzweck: Winternothilfe

Nummer sollten sich Wiener merken

"Die Rechnung ist denkbar einfach: Je mehr Menschen die Nummer des Kältetelefons im Handy speichern, umso mehr Hilfe können wir möglich machen", sagt Susanne Peter, Projektleiterin des Kältetelefons. Wer also helfen möchte, sollte sich die Nummer 01/480 45 53 im Handy speichern. Wichtig: Bei medizinischen Notfällen muss weiterhin sofort die Rettung unter 144 verständigt werden.

Auch in anderen Bundesländern werden ab November wieder Kältetelefone eingerichtet. Denn für Menschen, die den Winter auf der Straße verbringen müssen, kann schon ein einziger Anruf entscheidend sein.