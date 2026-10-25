i Wer am Nationalfeiertag dringend Nachschub braucht, hat dennoch einige Möglichkeiten. Foto von Tara Clark auf Unsplash "Heute" hat die ganze Liste Nationalfeiertag 2026: Diese Supermärkte haben geöffnet Am Nationalfeiertag bleiben die meisten Geschäfte geschlossen. Wer trotzdem dringend einkaufen muss, findet hier einige Alternativen. Von Wien Heute 25.10.2026, 15:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

An diesem verlängerten Wochenende sind spontane Einkäufe nur eingeschränkt möglich. Sowohl am Sonntag als auch am Nationalfeiertag (26. Oktober), bleiben die meisten Supermärkte und Einkaufszentren geschlossen.

Das kann unangenehm werden, wenn plötzlich Gäste vor der Tür stehen oder wichtige Produkte fehlen. Doch keine Sorge: An beiden Tagen gibt es Möglichkeiten, Lebensmittel, Hygieneartikel und andere Dinge des täglichen Bedarfs noch schnell zu besorgen. "Heute" hat den Überblick.

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Die meisten Supermärkte und Einkaufszentren bleiben am gesetzlichen Feiertag geschlossen. Ausnahmen gibt es vor allem an Bahnhöfen, Flughäfen und anderen Verkehrsknotenpunkten. Auch Geschäfte in Tourismusregionen dürfen unter bestimmten Voraussetzungen öffnen.

Besonders in Wien und anderen größeren Städten stehen Reisende und Last-Minute-Einkäufer daher nicht völlig ohne Alternativen da. Wer am Montag kurzfristig Milch, Gebäck, Getränke oder andere Kleinigkeiten benötigt, kann auf ausgewählte Supermärkte, Bäckereien, Tankstellenshops und Verkaufsautomaten ausweichen.

Allerdings gelten nicht überall dieselben Öffnungszeiten. Selbst Filialen einer Kette können am Nationalfeiertag zu unterschiedlichen Zeiten offen halten. Vor der Fahrt empfiehlt sich daher ein Blick in den jeweiligen Filialfinder.

Diese Billa-Filialen haben geöffnet

Billa führt österreichweit ausgewählte Märkte, die auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet sind. Dazu gehören vor allem Standorte an Bahnhöfen und am Flughafen. Das Unternehmen veröffentlicht die jeweils gültigen Zeiten in seinem Marktfinder.

Folgende Billa-Filialen haben am Nationalfeiertag geöffnet 1010 WIEN, Neuer Mark 17 / Herrnhuterhaus

1020 WIEN, Praterstern

1090 WIEN, Julius Tandeler Platz 3/F.J. BHF

1150 WIEN, Europaplatz 1-3 (WBHF - Minimarkt)

1300 WIEN-Flughafen, GST. 611/1

1300 WIEN-Flughafen, Terminal 1

1300 WIEN-Flughafen, Terminal 3

2331 VÖSENDORF, Triesterstraße 248 (BILLA Box Vösendorf)

9020 KLAGENFURT, Hauptbahnhof

5020 SALZBURG, Griesgasse 19-21

5020 SALZBURG, Kaigasse 32

Wer einen dieser Märkte besuchen möchte, sollte die Öffnungszeit dennoch unmittelbar davor kontrollieren. An Feiertagen kann es zu kurzfristigen Änderungen oder kürzeren Geschäftszeiten kommen.

Diese Spar-Märkte sperren am Feiertag auf

Auch bei Spar gibt es Standorte, an denen am Nationalfeiertag eingekauft werden kann. Das betrifft vor allem Märkte an Bahnhöfen, Flughäfen und in Krankenhäusern. In Wien weist Spar ausdrücklich darauf hin, dass ausgewählte Filialen an Sonn- und Feiertagen geöffnet sind.

Zu den entsprechenden SPAR-Standorten gehören am Nationalfeiertag: 1010 WIEN, Babenbergerstraße 9

1030 WIEN, Landstraßer Hauptstraße 1b, The Mall

1090 WIEN, Währinger Gürtel, AKH

1100 WIEN, Am Hauptbahnhof 1, EG134

1210 WIEN, Brünner Str., Klinik Floridsdorf

1210 WIEN, Franz-Jonas-Platz 6

8020 GRAZ Hauptbahnhof, Europaplatz 6

8055 GRAZ, Puchstraße 164

8073 GRAZ-FELDKIRCHEN Flughafen, Flughafenstraße 51

4020 LINZ Hauptbahnhof, Bahnhofsplatz 3-6

5020 SALZBURG Hauptbahnhof, Südtirolerplatz 1

5020 SALZBURG Mozart Geburtshaus, Getreidegasse 9

6020 INNSBRUCK Klinik, Anichstraße 35

Auch hier gilt: Die Sonderöffnungszeiten können von den üblichen Zeiten abweichen. Ein kurzer Check beim jeweiligen Standort kann einen unnötigen Weg verhindern.

Auch Okay-Märkte sind eine Möglichkeit

Eine weitere Alternative bieten Okay-Märkte an mehreren stark frequentierten Verkehrspunkten. Sie führen ein kompaktes Sortiment mit Getränken, Snacks, Lebensmitteln und Produkten für den täglichen Bedarf.

Außerdem haben auch folgende Okay-Märkte geöffnet 1010 WIEN, Schottentor Passage

1020 WIEN, Praterstern

1150 WIEN, Europaplatz 1-3, Westbahnhof

3100 ST. PÖLTEN, Bahnhofsplatz 1

Gerade für Reisende sind diese Märkte praktisch, da sie sich direkt an wichtigen Stationen befinden. Für einen großen Wocheneinkauf ist das Angebot allerdings meist nicht gedacht.

Frisches Gebäck trotz Feiertag

Wer am Nationalfeiertag nicht auf frische Semmeln oder ein Frühstückskipferl verzichten möchte, hat ebenfalls Chancen. Bäckereien gehören zu den wichtigsten Ausnahmen von den üblichen Feiertagsschließungen.

In Wien öffnen üblicherweise ausgewählte Filialen größerer Ketten wie Anker, Ströck, Der Mann, Felber, Geier oder Müller-Gartner. Einige Standorte verfügen über einen angeschlossenen Café- oder Gastronomiebereich und dürfen deshalb auch an Sonn- und Feiertagen Gäste bedienen.

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Ähnliche Möglichkeiten gibt es in den Bundesländern. In der Steiermark halten etwa einzelne Filialen von Sorger, Martin Auer oder der Bäckerei Kern geöffnet. Welche Standorte tatsächlich aufsperren, hängt allerdings von der jeweiligen Filiale ab.

Gerade bei Bäckereien unterscheiden sich die Zeiten teils deutlich. Manche verkaufen nur am Vormittag, andere bleiben bis in den Nachmittag oder Abend geöffnet. Wer nicht vor verschlossenen Türen stehen möchte, sollte deshalb vorher online nachsehen oder direkt bei der Filiale anrufen.

Hofläden und Automaten als Alternative

Außerhalb der großen Städte können Hofläden eine Rettung sein. Manche bäuerlichen Direktvermarkter verkaufen ihre Waren auch am Feiertag. Häufig funktionieren diese Angebote über Selbstbedienung und eine Vertrauenskassa.

Zusätzlich wächst die Zahl der Verkaufsautomaten. Dort gibt es längst nicht mehr nur Getränke und Süßigkeiten. Je nach Standort werden Grillfleisch, Würstel, Eier, Milchprodukte, Kasnudeln, Gebäck, Mehlspeisen und regionale Lebensmittel angeboten.

Vor allem in Wien stehen auch Automaten mit Hygiene- und Drogerieartikeln. Selbst ungewöhnlichere Produkte wie Schwangerschaftstests sind an manchen Standorten rund um die Uhr erhältlich. Wer mitten in der Nacht oder am Feiertag etwas dringend benötigt, kann dort unabhängig von gesetzlichen Öffnungszeiten einkaufen.

Tankstellenshops retten den Einkauf

Eine besonders verlässliche Anlaufstelle sind Tankstellen. Viele Shops verkaufen auch am Nationalfeiertag Lebensmittel, Getränke und wichtige Alltagsprodukte. Das Sortiment ist zwar kleiner als in einem normalen Supermarkt, reicht für einen spontanen Bedarf aber häufig aus.

Tankstellen-Shops sind für viele am Feiertag oft die letzte Rettung. SPAR

Billa betreibt gemeinsam mit mehreren Tankstellenunternehmen Mini-Märkte. Je nach Partner laufen diese unter Bezeichnungen wie "Billa stop & shop", "Billa Unterwegs", "Viva Billa" oder "Billa Now". Solche Standorte finden sich unter anderem bei Jet, Shell, OMV und bp.

Auch zahlreiche "Spar express"-Shops an Tankstellen bleiben geöffnet. Dort gibt es meist Milch, Gebäck, Getränke, Snacks, Süßigkeiten und ausgewählte Haushaltsartikel. Teilweise werden auch Grillkohle, Fleisch oder Tiefkühlprodukte angeboten.

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Damit lässt sich zwar nicht jeder Großeinkauf ersetzen. Für das fehlende Frühstück, Getränke für einen Ausflug oder unerwarteten Besuch können Tankstellenshops aber zum Rettungsanker werden.