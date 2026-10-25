Nationalfeiertag 2026: Diese Supermärkte haben geöffnet

An diesem verlängerten Wochenende sind spontane Einkäufe nur eingeschränkt möglich. Sowohl am Sonntag als auch am Nationalfeiertag (26. Oktober), bleiben die meisten Supermärkte und Einkaufszentren geschlossen.
Das kann unangenehm werden, wenn plötzlich Gäste vor der Tür stehen oder wichtige Produkte fehlen. Doch keine Sorge: An beiden Tagen gibt es Möglichkeiten, Lebensmittel, Hygieneartikel und andere Dinge des täglichen Bedarfs noch schnell zu besorgen. "Heute" hat den Überblick.
Die meisten Supermärkte und Einkaufszentren bleiben am gesetzlichen Feiertag geschlossen. Ausnahmen gibt es vor allem an Bahnhöfen, Flughäfen und anderen Verkehrsknotenpunkten. Auch Geschäfte in Tourismusregionen dürfen unter bestimmten Voraussetzungen öffnen.
Besonders in Wien und anderen größeren Städten stehen Reisende und Last-Minute-Einkäufer daher nicht völlig ohne Alternativen da. Wer am Montag kurzfristig Milch, Gebäck, Getränke oder andere Kleinigkeiten benötigt, kann auf ausgewählte Supermärkte, Bäckereien, Tankstellenshops und Verkaufsautomaten ausweichen.
Allerdings gelten nicht überall dieselben Öffnungszeiten. Selbst Filialen einer Kette können am Nationalfeiertag zu unterschiedlichen Zeiten offen halten. Vor der Fahrt empfiehlt sich daher ein Blick in den jeweiligen Filialfinder.
Billa führt österreichweit ausgewählte Märkte, die auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet sind. Dazu gehören vor allem Standorte an Bahnhöfen und am Flughafen. Das Unternehmen veröffentlicht die jeweils gültigen Zeiten in seinem Marktfinder.
Wer einen dieser Märkte besuchen möchte, sollte die Öffnungszeit dennoch unmittelbar davor kontrollieren. An Feiertagen kann es zu kurzfristigen Änderungen oder kürzeren Geschäftszeiten kommen.
Auch bei Spar gibt es Standorte, an denen am Nationalfeiertag eingekauft werden kann. Das betrifft vor allem Märkte an Bahnhöfen, Flughäfen und in Krankenhäusern. In Wien weist Spar ausdrücklich darauf hin, dass ausgewählte Filialen an Sonn- und Feiertagen geöffnet sind.
Auch hier gilt: Die Sonderöffnungszeiten können von den üblichen Zeiten abweichen. Ein kurzer Check beim jeweiligen Standort kann einen unnötigen Weg verhindern.
Eine weitere Alternative bieten Okay-Märkte an mehreren stark frequentierten Verkehrspunkten. Sie führen ein kompaktes Sortiment mit Getränken, Snacks, Lebensmitteln und Produkten für den täglichen Bedarf.
Gerade für Reisende sind diese Märkte praktisch, da sie sich direkt an wichtigen Stationen befinden. Für einen großen Wocheneinkauf ist das Angebot allerdings meist nicht gedacht.
Wer am Nationalfeiertag nicht auf frische Semmeln oder ein Frühstückskipferl verzichten möchte, hat ebenfalls Chancen. Bäckereien gehören zu den wichtigsten Ausnahmen von den üblichen Feiertagsschließungen.
In Wien öffnen üblicherweise ausgewählte Filialen größerer Ketten wie Anker, Ströck, Der Mann, Felber, Geier oder Müller-Gartner. Einige Standorte verfügen über einen angeschlossenen Café- oder Gastronomiebereich und dürfen deshalb auch an Sonn- und Feiertagen Gäste bedienen.
Ähnliche Möglichkeiten gibt es in den Bundesländern. In der Steiermark halten etwa einzelne Filialen von Sorger, Martin Auer oder der Bäckerei Kern geöffnet. Welche Standorte tatsächlich aufsperren, hängt allerdings von der jeweiligen Filiale ab.
Gerade bei Bäckereien unterscheiden sich die Zeiten teils deutlich. Manche verkaufen nur am Vormittag, andere bleiben bis in den Nachmittag oder Abend geöffnet. Wer nicht vor verschlossenen Türen stehen möchte, sollte deshalb vorher online nachsehen oder direkt bei der Filiale anrufen.
Außerhalb der großen Städte können Hofläden eine Rettung sein. Manche bäuerlichen Direktvermarkter verkaufen ihre Waren auch am Feiertag. Häufig funktionieren diese Angebote über Selbstbedienung und eine Vertrauenskassa.
Zusätzlich wächst die Zahl der Verkaufsautomaten. Dort gibt es längst nicht mehr nur Getränke und Süßigkeiten. Je nach Standort werden Grillfleisch, Würstel, Eier, Milchprodukte, Kasnudeln, Gebäck, Mehlspeisen und regionale Lebensmittel angeboten.
Vor allem in Wien stehen auch Automaten mit Hygiene- und Drogerieartikeln. Selbst ungewöhnlichere Produkte wie Schwangerschaftstests sind an manchen Standorten rund um die Uhr erhältlich. Wer mitten in der Nacht oder am Feiertag etwas dringend benötigt, kann dort unabhängig von gesetzlichen Öffnungszeiten einkaufen.
Eine besonders verlässliche Anlaufstelle sind Tankstellen. Viele Shops verkaufen auch am Nationalfeiertag Lebensmittel, Getränke und wichtige Alltagsprodukte. Das Sortiment ist zwar kleiner als in einem normalen Supermarkt, reicht für einen spontanen Bedarf aber häufig aus.
Billa betreibt gemeinsam mit mehreren Tankstellenunternehmen Mini-Märkte. Je nach Partner laufen diese unter Bezeichnungen wie "Billa stop & shop", "Billa Unterwegs", "Viva Billa" oder "Billa Now". Solche Standorte finden sich unter anderem bei Jet, Shell, OMV und bp.
Auch zahlreiche "Spar express"-Shops an Tankstellen bleiben geöffnet. Dort gibt es meist Milch, Gebäck, Getränke, Snacks, Süßigkeiten und ausgewählte Haushaltsartikel. Teilweise werden auch Grillkohle, Fleisch oder Tiefkühlprodukte angeboten.
Damit lässt sich zwar nicht jeder Großeinkauf ersetzen. Für das fehlende Frühstück, Getränke für einen Ausflug oder unerwarteten Besuch können Tankstellenshops aber zum Rettungsanker werden.