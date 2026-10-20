i Der Black Hawk Hubschrauber im Landeanflug vor der Wiener Hofburg. Helmut Graf Ministerin war mit dabei Einsatz in Wien! Black Hawk landete am Heldenplatz Spektakuläre Szenen am Wiener Heldenplatz: Ein Black Hawk landete mitten in der Stadt. Das Bundesheer bereitet sich auf den Nationalfeiertag vor. Von Niklas Burger 20.10.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Militärhubschrauber landete am Dienstag (20.10.) mitten im Herzen Wiens! Die spektakuläre Landung erfolgte im Anschluss an eine Pressekonferenz, bei der Verteidigungsministerin Klaudia Tanner das Programm für den Nationalfeiertag am 26. Oktober präsentierte. Der Black Hawk wirbelte mit ohrenbetäubendem Lärm viel Staub auf. Nun kann er am Heldenplatz bestaunt werden.

1.200 Rekruten werden angelobt

Denn der Platz vor der Hofburg verwandelt sich in den kommenden Tagen wieder in eine riesige Leistungsschau des Bundesheeres. Von 24. bis 26. Oktober können Besucher Panzer, Hubschrauber und militärische Ausrüstung aus nächster Nähe bestaunen.

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Große Angelobung

Ein Höhepunkt wartet am Nationalfeiertag selbst: Insgesamt 1.200 Rekruten werden ab 11 Uhr am Heldenplatz feierlich angelobt. Mehr als 900 Soldaten, Milizsoldaten und Zivilbedienstete sind für die Organisation der Veranstaltung im Einsatz.

Bundesheer zum Anfassen

"Ein Bundesheer zum Anfassen", verspricht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP). Die Leistungsschau soll zeigen, welche Aufgaben das Heer erfüllt und wie sich die Streitkräfte in den vergangenen Jahren weiterentwickelt haben.

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Neue Panzer und eine große Flugshow

Zu sehen gibt es heuer auch modernisiertes militärisches Gerät. Doch Besucher können nicht nur zuschauen, sondern auch selbst aktiv werden. Geplant sind unter anderem ein Drohnenparcours, ein Cyber-Escape-Room, ein Kletterturm und Seilrutschen. Auch die Vienna Vikings sind mit einer Mitmachstation vertreten. Am Nationalfeiertag am Montag (26. Oktober) stehen die offiziellen Feierlichkeiten auf dem Programm. Nach den traditionellen Kranzniederlegungen folgt unter anderem ein Überflug von Militärflugzeugen über den Heldenplatz.

Wichtig in unsicheren Zeiten

Tanner betonte die Bedeutung eines eigenen modernen Bundesheeres, in Zeiten, in denen Frieden und Sicherheit keine Selbstverständlichkeit mehr sind. Österreich müsse in der Lage sein, seine Neutralität und Unabhängigkeit zu verteidigen. Mit dem Aufbauplan 2032+ investiert das Bundesheer deshalb in neue Fahrzeuge, Luftfahrzeuge und moderne Technologien.